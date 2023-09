Gleich über mehrere Laufzeiten hat die Işbank die Zinsen beim Festgeld kräftig erhöht - und zum Teil sogar verdreifacht. Wie hoch die Zinsen bei Anlagen von drei Monaten bis zu fünf Jahren jetzt sind

Im Rahmen des IşWeb-Festgeldes bietet die Işbank ab sofort deutlich höhere Zinsen für Festgeldanlagen. Hier sind die neuen Zinssätze im Einzelnen:



3 Monate: 2,50 % p.a (zuvor 0,80 % p.a.)

6 Monate: 3,80 % p.a (zuvor 1,00 % p.a.)

1 Jahr: 4,15 % p.a. (zuvor 1,50 % p.a.)

2 Jahre: 4,15 % p.a. (zuvor 1,90 % p.a.)

3 Jahre: 4,00 % p.a. (zuvor 2,00 % p.a.)

4 Jahre: 3,90 % p.a. (zuvor 2,25 % p.a.)

5 Jahre: 3,90 % p.a. (zuvor 2,50 % p.a.)



Diese Zinssätze gelten für online geführte Festgeldkonten, wobei die Mindestanlage 2500 Euro beträgt, maximal können 250.000 Euro zu diesen Zinssätzen angelegt werden. Die Zinsen werden am Ende der Laufzeit gutgeschrieben, ab einer Laufzeit von zwei Jahren jährlich.

Die Işbank ist zwar ein Unternehmen der türkischen Bank Türkiye Iş Bankası, hat jedoch ihren Sitz in Frankfurt am Main und fällt somit unter die gesetzliche deutsche Einlagensicherung, die pro Kunde Einlagen bis zu 100.000 Euro absichert. Darüber hinaus ist die Işbank dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands der deutschen Banken e.V. angeschlossen und sichert so auch darüber hinausgehende Beträge ab.

