Diese deutsche Bank erhöht die Zinsen und ist nun deutschlandweit Spitze

Die Bank 11 bietet Festgeld mit verschiedenen Laufzeiten an (so genanntes "Sparbriefkonto"). Nun hat die Bank die Zinsen erhöht. Das Festgeld mit einer Laufzeit von zwei Jahren sticht dabei heraus: Hier hat die Bank die Zinsen von zuvor 4,01 Prozent auf nun 4,11 Prozent angehoben. Zwar gibt es ausländische Anbieter, die zum Teil einen noch höheren Zinssatz zahlen. Aber innerhalb der Banken, die der deutschen Einlagensicherung unterliegen, entspricht dies dem Spitzenwert (Stand: 06.11.2023).



Insgesamt bietet die Bank 11 nun eine breite Palette von Festgeldanlagen an. Die Konditionen lauten im Einzelnen:



9 Monate: 3,60 % p.a.

12 Monate: 4,01 % p.a.

18 Monate: 4,06 % p.a.

2 Jahre: 4,11 % p.a.

3 Jahre: 4,01 % p.a.

4 Jahre: 3,75 % p.a.

5 Jahre: 3,50 % p.a.



Weitere spannende Zins-Angebote finden Sie zudem immer im BÖRSE ONLINE Festgeld-Vergleich.

Für alle Festgeldanlagen gilt dabei, dass mindestens 1.000 Euro angelegt werden müssen, maximal ist eine Summe von bis zu 250.000 Euro möglich. Die Zinszahlung erfolgt jährlich zum Anlagedatum. Die Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH mit Sitz in Neuss unterliegt der gesetzlichen deutschen Einlagensicherung, die pro Kunde Einlagen bis zu einer Höhe von 100.000 Euro absichert. Über die gesetzliche deutsche Einlagensicherung hinaus steht die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) mit Sitz in Berlin. Darüber hinaus ist die Bank 11 auch freiwilliges Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB) und sichert so auch Beträge ab, die über der durch die gesetzlichen deutschen Einlagensicherung abgedeckte Summe liegen.



Neben dem Festgeldangebot gibt es von der Bank 11 auch ein Tagesgeldkonto, das jedoch nicht mit hohen Zinsen punkten kann. Derzeit beträgt der Zinssatz 1,0 Prozent, und zwar bis zu einem Betrag von 250.000 Euro. Beträge über diesem Limit werden sogar bis zu einer Million Euro nur mit 0,05 Prozent verzinst, und über einer Million Euro gibt es lediglich 0,01 Prozent Zinsen. Allerdings ist ein Tagesgeldkonto bei der Bank 11 die Voraussetzung für ein Festgeldkonto.



