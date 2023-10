Sollten Anleger sich jetzt lieber auf Anleihen als auf Aktien konzentrieren? Vanguard, einer der größten Vermögensverwalter der Welt, spricht sich jetzt eindeutig für Staatsanleihen aus. Was dahinter steckt und was Anleger jetzt wissen müssen

Vanguard beschreibt es als einen „grausamen Sommer für Anleiheinvestoren“. Doch trotz allem bleibt der zweitgrößte Vermögensverwalter der Welt optimistisch: Langfristige Staatsanleihen seien weiterhin attraktiv, da sich die Wirtschaft 2024 vermutlich auf eine flache Rezession einstellen könnte.

Schon in den vergangenen Monaten sind die Renditen von US-Staatsanleihen deutlich gestiegen. Zuletzt sind die Benchmark-Renditen zehnjähriger Staatsanleihen zum ersten Mal seit 2007 sogar über fünf Prozent gehandelt worden.

Vanguard setzt voll auf langfristige Staatsanleihen – das steckt dahinter

Vorsichtiger ist Vanguard allerdings bei Staatsanleihen mit kürzeren Laufzeiten: Denn die Konjunkturabschwächung könnte die Fed dazu bewegen, ihre Kreditkosten zu senken, was dann die Preise von kurzfristigen Staatsanleihen belasten würde, denn diese reagieren empfindlicher auf Zinssätze. „Der relative Vorteil, den kurzfristige Staatsanleihen haben, kann schnell verschwinden, und Anleger können besser abschneiden, wenn sie sich länger an höhere Zinsen binden“, heißt es von Vanguard in einem von Reuters veröffentlichten Ausblick für festverzinsliche Wertpapiere. Das wiederrum würde die Attraktivität von Anleihen mit längeren Laufzeiten erhöhen.

Nicht nur Vanguard, auch Milliardär Bill Ackman von Pershing Square sprach sich kürzlich für langfristige Anleihen aus. Laut Vanguard befände sich die amerikanische Notenbank Fed kurz vor dem Ende des Zinserhöhungszyklus. Das sollte langfristige Anleihen sowohl wegen ihrer hohen Renditen als auch des Potenzials für Kapitalzuwachs im Falle einer Konjunkturabschwächung attraktiv machen.

„Wir glauben, dass wir uns in einer neuen Ära für festverzinsliche Wertpapiere befinden, in der Anleihen deutlich mehr Wert bieten – sowohl hinsichtlich der Gesamtrendite als auch als besserer Ballast innerhalb eines Gesamtportfolios“, so Vanguard.

