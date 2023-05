Diese Inline-Optionsscheine auf Rohstoffe sind auf Sicht von zehn bis 14 Wochen für Gewinne zwischen 87 und 165 Prozent gut

Am 4. Mai war es so weit! Der Goldpreis erreichte ein neues Rekordhoch bei 2.079 Dollar, konnte jedoch das alte vom 8. März 2022 nicht nachhaltig überwinden. Vielmehr befindet sich das Edelmetall nunmehr wieder auf einem Kurs der Konsolidierung. Diesen wiederum kann man ganz wunderbar mit einem passenden Gold-Inline-Optionsschein begleiten, der auch bei einem Ausbruch auf neue Höhen nicht gleich in die Bredouille käme, denn die obere Schwelle liegt noch einmal gut 100 Dollar über dem neuen Rekord. Bleibt zudem die untere Schwelle bei 1900 Dollar bis zum 4. August dieses Jahres unangetastet, dann wird mit dem Derivat in diesen knapp drei Monaten ein lukrativer Gewinn von 165 Prozent erzielt. Da andererseits natürlich ein Totalverlust möglich wäre, soll dieses Risiko durch ein striktes Stop-Loss-Management begrenzt werden.

Während Gold und Silber zuletzt mit starken Kursavancen von sich reden machten, ist bei den Erdölnotierungen das Gegenteil der Fall: Brent Oil kam Anfang Mai dem 52-Wochen-Tief vom März gefährlich nahe, WTI Oil markierte sogar ein 17-Monats-Tief. Stefan Mayriedl (Redakteur bei BÖRSE ONLINE) empfiehlt einen bis Mitte August laufenden WTI-Oil-Inliner, welcher sich in diesen gut drei Monaten in etwa verdoppeln kann.

Mit welchen vier Optionsscheinen Sie auf Gold, Silber und Erdöl in den kommenden Wochen Gewinne erzielen können, lesen Sie in der aktuellen BÖRSE ONLINE.

