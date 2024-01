Diese Wirtschaftstrends werden 2024 die Börsen dominieren – meinen zumindest einige Ökonomen. Genau darum könnte sich auch für Anleger ein Blick auf diese Entwicklungen lohnen:

Das Jahr 2023 war geprägt von Wirtschaftstrends wie Inflation und Zinsen, die die Börsen maßgeblich bestimmt haben. Vor allem das Hin und Her rund um mögliche Zinssenkungen, das schließlich in der Jahresendrallye mündete, war ein dominantes Thema an den Märkten.

5 entscheidende Wirtschaftstrends, auf die Anleger 2024 ein Auge haben sollten

2024 könnten ebenfalls einige wenige große makroökonomische Themen und Trends die Börsen vor sich hertreiben. Angesichts dessen lohnt es sich für Anleger auf diese fünf spannenden Entwicklungen im Jahr 2024 ein Auge zu haben, so zumindest die Meinung einiger führender Ökonomen:

Wirtschaftstrends für 2024: Rohstoffe

Spannend dürfte die Entwicklung an den Rohstoffmärkten werden. Nach einem schwachen Jahr 2023 könnten die Kosten für Öl, Gas & Co. wieder deutlich zurückkommen, primär dann, wenn die Weltwirtschaft wieder Stärke beweist.

Wirtschaftstrends für 2024: Inflation

Im Kontext eines Anstieges der Rohstoffpreise könnte auch der Trend Inflation stehen. Die zuletzt übermäßige Teuerung scheint nach den Maßnahmen der Notenbanken im Jahr 2023 besiegt – einige Experten glauben allerdings an eine Rückkehr der starken Preissteigerungen.

Wirtschaftstrends für 2024: Unternehmensgewinne

Im Fokus stehen 2024 außerdem die Unternehmensgewinne, die sich im kommenden Jahr laut Meinung einiger Experten überraschend eintrüben könnten. Hintergrund: Weiter steigende Personalkosten, primär durch den Fachkräftemangel, dürften Druck auf die Margen der Unternehmen verursachen.

Wirtschaftstrends für 2024: Zinskosten

Zinskosten könnten im neuen Jahr zu einem Problem für viele Konzerne werden. Zwar dürften die Kapitalkosten für die Refinanzierung durch Zinssenkungen wieder reduziert werden, doch einige Ökonomen sehen besonders bei kleinen und mittleren Unternehmen weiter schwarz aufgrund der Auswirkungen. Auch Staaten könnten von dieser Entwicklung betroffen sein.

Wirtschaftstrends für 2024: Haushalte

Besonders viele Blicke werden sich 2024 aber auf die Haushalte richten. Nachdem diese trotz wirtschaftlicher Verwerfungen in den Jahren 2022/23 den Konsum aufrechterhalten haben, bleibt abzuwarten, inwieweit sich dieser Trend noch fortsetzen kann. Ein Einbruch der Ausgaben der Haushalte hätte in jedem Fall sehr negative Auswirkungen auf die gesamtwirtschaftliche Lage.

