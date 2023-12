11,43 Prozent Dividendenrendite mit Vodafone, Deutsche Telekom, Freenet und Co.

Mit Telekom-Aktien lassen sich jetzt sehr hohe Dividenden verdienen. Eine Aktie bietet sogar bis zu 11,43 Prozent Dividendenrendite und viele der Aktien wie Deutsche Telekom, Vodafone oder Freenet weisen zudem niedrige KGVs auf. Was sich jetzt lohnt. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Hohe Dividenden und niedrige KGVs bei Telekom-Aktien

Bloomberg Dividenden

In der Tabelle sehen Anleger, welche Telekom-Aktien aus Europa und den USA aktuell bei Bloomberg gut bewertet sind. Wir haben die Aktien nach dem erwarteten KGV für 2024 geordnet. Und so sieht man, dass BT Group ein KGV von 6,6 für 2024 und dazu eine Dividendenrendite von 6,43 Prozent aufweist. Allerdings ist die BT Group-Aktie im Chart noch nicht in einer so guten Position. Anleger warten bei der britischen Telekom-Aktie besser erst ein Überwinden der 200-Tage-Linie ab und setzen das Papier aktuell auf die Beobachten-Liste.

Auch der US-Riese AT&T, der in der vergangenen Zeit mit vielen Problemen zu kämpfen hatte, bietet eine attraktive Bewertung. Das KGV für 2024 liegt bei 6,8 und die Dividendenrendite bei 6,7 Prozent. Zudem konnte die AT&T-Aktie endlich mal wieder einen Aufwärtstrend bilden, befindet sich aktuell über der 50-Tage-Linie und der 200-Tage-Linie und bildete sogar ein Goldenes Kreuz. Das bedeutet: Anleger können bei der Dividenden-Aktie von AT&T einsteigen und setzen den Stopp auf die 200-Tage-Linie und ziehen den Stopp immer mal wieder nach.

Übrigens: Nicht nur die Telekom-Branche bietet viele gute Aktien. Schauen Sie auch in den BÖRSE ONLINE Chip-Power-Index, um auf starke Chip-Aktien zu setzen.

Bis zu 11,43 Prozent Dividendenrendite bei Vodafone, Deutsche Telekom, Freenet und Co.

Die höchste Dividendenrendite bietet allerdings der britische Konzern Vodafone. Hier sind es 11,43 Prozent Dividendenrendite, die die Analysten bei Bloomberg für das kommende Jahr erwarten. Dazu liegt das KGV bei günstigen 8,8. Allerdings sieht die Vodafone-Aktie im Chart noch überhaupt nicht gut aus. Anleger lassen aktuell erstmal die Finger davon und warten, bis sich ein Aufwärtstrend mit höheren Hochs und höheren Tiefs ausbildet. Um das zu beobachten, kann es sich lohnen, immer mal wieder ein Chart-Tool wie etwa www.tradingview.com kostenfrei zu nutzen.

Und auch die Deutsche Telekom schaffte es in die Rangliste. Denn die Deutsche Telekom-Aktie weist für 2024 ein KGV von 10,1 und eine Dividendenrendite von 3,57 Prozent auf. Damit ist das Papier moderat bis gut bewertet. Im Chart hat die Aktie nach einer kleinen Korrektur aktuell auf der 50-Tage-Linie Unterstützung gefunden. Für Anleger ist es nun wichtig, dass die Deutsche Telekom ein höheres Hoch oberhalb der 23,10 Euro bildet. Gelingt dies, so geht der Aufwärtstrend unvermindert weiter. Die BÖRSE ONLINE Redaktion rät zum Kauf der Aktie mit einem Kursziel von 28,00 Euro und einem Stoppkurs bei 18,40 Euro.

Und auch die Freenet-Aktie schaffte es in die Liste. Hier rät BÖRSE ONLINE zum Kauf der Freenet-Aktie mit einem Kursziel von 30,00 Euro und einem Stoppkurs bei 19,50 Euro. Zudem bietet Freenet eine Dividendenrendite von 6,76 Prozent und ein KGV von 10,7. Im Chart sieht auch bei Freenet soweit alles gut aus, aber das Papier sollte besser kein doppeltes Top bilden, sondern bald ein höheres Hoch machen, damit der Aufwärtstrend weitergeht.

