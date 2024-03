Der deutsche Blockchain-Experte Roman Reher vom Youtube-Kanal Blocktrainer warnt davor, Altcoins wie Ethereum oder Solana zu kaufen. Was seine Gründe sind und wie wir das einordnen.

Die Rallye bei den Kryptowährungen ist in vollem Gange. In den vergangenen 12 Monaten stieg der Bitcoin um 166 Prozent, Ethereum um 115 Prozent und der gesamte Markt der Kryptowährungen um 138 Prozent. Doch nun warnt der bekannte Youtuber Blocktrainer davor, Altcoins wie Ethereum und Solana zu kaufen:

Blocktrainer Roman Reher: Diese Gefahren sehe ich bei Altcoins

"Das Problem ist, dass wir eine Vertrauensproblematik in unserem jetzigen bestehenden Finanzsystem haben, und zwar an allen möglichen Stellen. Wir müssen immer jemandem vertrauen. Und wir haben im heutigen Finanzsystem keine Alternative. Die meisten Altcoins, die sind ähnlich aufgebaut. Die nutzen zwar eine Blockchain, die nutzen auch andere ähnliche Technologien, aber die letzten Vertrauensparteien können sie dann doch nicht eliminieren und das ist ein riesiges Problem. Das gilt für alle Altcoins", sagt Roman Reher. Und er erklärt, dass dies auch die amerikanische Regulierungsbehörde so sehen würde. Sie stufe nämlich Bitcoin als Commodity, also ein Rohstoff ein und Ethereum als Altcoin und somit als Wertpapier.

Und der Blocktrainer fährt fort: "Wenn man Vertrauensparteien eliminieren möchte in seinem Portfolio, dann kommen in meinen Augen Altcoins nicht infrage. Und historisch gesehen haben diese zwar sehr starke Phasen, konnten aber eigentlich, egal welchen wir uns angeschaut haben, gegen Bitcoin nicht wirklich bestehen. Und die Narrative, warum diese Altcoins entstanden sind, die Wir haben mit der Zeit alle gebrochen."

Sollte man jetzt also wirklich alle Kryptowährungen außer Bitcoin aus seinem Portfolio werfen und nicht mehr auf Ethereum oder Solana setzen?

Altcoins wie Ethereum und Solana wirklich verkaufen?

Nein, unserer Meinung muss man das nicht. Aber auch wir sagen: Altcoins wie Ethereum und Solana sind etwas vollkommen anderes als Bitcoin. Und wohl keine Blockchain und Kryptowährung ist so sicher wie der Bitcoin. Und auch der Blocktrainer Romane Reher sagt in unserem Interview, dass man durchaus unter dem finanziellen Aspekt auf Altcoins setzen kann, wenn man möchte, dass man diese dann aber als Startup-Investments ansehen müsste.

Unserer Meinung nach ist aber auch Ethereum ein valides Investment. Auch wenn Ethereums Blockchain sicherlich mehr Schwächen aufweist und nicht so sicher wie die Bitcoin-Blockchain ist. Ethereum hat sich zwar unter starker Volatilität, aber dennoch in den vergangenen Jahren als gutes Investment erwiesen.

Und auch Solana konnte zuletzt deutlich zulegen, birgt aber nochmal deutlich mehr Risiko und Volatilität als Ethereum. Das muss jedem Investor bewusst sein. Gerade mit Altcoins kann man wirklich viel Geld verlieren. Wer also ein bisschen auf Altcoins setzen möchte, der kann dies etwa mit unserem BÖRSE ONLINE Best of Krypto-Index tun, in dem sich neben Bitcoin auch Altcoins wie Ethereum und Solana befinden. So glättet man das Risiko etwas.

Und wenn Sie erfahren wollen, warum jeder, der kein Bitcoin hat zu den Verlierern zählen könnte und wieso Deutschland auch schon wieder den Krypto-Trend verschläft, dann schauen Sie jetzt unser neues Video mit dem Blocktrainer auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE.

Und lesen Sie danach auch: Kurz vor Bitcoin-Halving: Cathie Wood mega bullisch, doch Blackrock und Grayscale bereiten Sorgen

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Ethereum, Solana.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Ethereum.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Ethereum.