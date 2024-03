In einer kürzlichen Studie haben die Analysten aus dem Hause Jefferies deutlich gemacht, dass Gold jetzt das Potenzial hat, besser zu laufen als Aktien. Das steckt dahinter und diese Renditen sind jetzt möglich:

Der Goldpreis konnte im vergangenen Jahr deutlich anziehen, war allerdings nicht in der Lage breite Aktienmärkte outzuperformanen. Laut Meinung des Analystenteams von Jefferies dürften sich das allerdings zeitnah ändern.

Analysten sind sich sicher: Gold wird besser laufen als Aktien

Denn auf Basis von einer statistischen Untersuchung zeigt sich: infolge eines im Vormonats bereits um fünf Prozent gestiegen Goldpreises (wie im Februar) entwickelt sich das Edelmetall weiter sehr positiv, während Aktien durchschnittlich eine schwache Performance an den Tag legen.

Jefferies untermauerte diese These mit der eher verhaltenen Stimmung am Aktienmarkt, obwohl man in jüngster Vergangenheit mehrere Rekordhochs erleben konnte. Zusätzlich zeigt Gold statistisch zwölf Monate nach der ersten Zinssenkung nach einem Erhöhungszyklus eine bessere Performance als der S&P500.

Darum läuft Gold in diesen Situationen besser als Aktien

Schaut man sich die Gründe für diese Performance an, so wird schnell klar: Gold steigt infolge von Zinssenkungen, weil Aktien in eine Krise geraten. Denn in der Vergangenheit trafen Crashes am Aktienmarkt immer wieder mit Kürzungen der Zentralbanken zusammen.

Ursache: die zuvor stark angehobenen Raten der Zentralbanken sorgten für innere Schäden in der Wirtschaft, die erst zu spät zu Tage traten und zu einer Rezession führten. Mit den anschließend Senkungen versuchten Fed und EZB die Lage dann wieder zu stabilisieren, häufig zu spät.

Gold weiter interessant

In einem solchen Umfeld kann Gold deshalb aktuell sehr interessant sein, besonders da andere makroökonomische Faktoren wie globale Konflikte dem Edelmetall zusätzlich in die Karten spielen.

Außerdem zu beachten: die Investmentnachfrage nach Gold ist, abgesehen von China, trotz Rekordständen bei den Kursen auf einem niedrigen Niveau. Allerdings zeichnet sich langsam eine Erholung ab. Diese Entwicklung könnte zusätzlich positiv für das Edelmetall sein.

