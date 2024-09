Dieser Rohstoff hat kürzlich richtig Gas gegeben und hat seit Anfang des Jahres sogar besser performt als Gold. Doch nachdem man auf ein Rekordniveau gestiegen ist, scheint noch lange nicht Schluss zu sein. Tatsächlich könnte dieser Rohstoff bald im Preis explodieren.

Während Gold durch seine Rallye an den Rohstoffmärkten im Vordergrund steht, steigt der Silberpreis still und leise im Hintergrund. Inzwischen ist der kleine Bruder mit einer Performance von 34 Prozent YTD sogar besser gelaufen als das wichtigste Edelmetall überhaupt mit 29 Prozent.

Doch Silber, das gerade auf den höchsten Stand seit 12 Jahren gestiegen ist, könnte seine Rallye erst begonnen haben und bald richtig explodieren.

Dieser Rohstoff steigt auf Rekordniveau und könnte bald richtig explodieren

Denn aktuell stehen die Chancen gut, dass Silber über die magische Marke von 32,50 US-Dollar ausbrechen könnte. In diesem Kontext wäre sehr schnell ein Anstieg in die Zone von 35 bis 37 US-Dollar möglich, was ein deutlicher Aufschwung für das Edelmetall wäre.

Treiber dieser Entwicklung ist neben den Zinssenkungen in den USA insbesondere China. Nach dem neuesten Konjunkturpaket der chinesischen Regierung erwarten Analysten wie die der Citigroup einen Anstieg der Silbernachfrage um 20 Prozent wegen des Baus von Solaranlagen, E-Autos & Co.

Darüber hinaus positiv für Silber ist die Investmentnachfrage, denn zuletzt sind die Inflows in die ETFs in den USA nach monatelangen Abflüssen wieder positiv geworden.

Besser als Gold?

Dementsprechend kann sich jetzt für interessierte Anleger ein Blick auf Silber lohnen, das eine spekulativere und volatilere Alternative zum Gold ist. Wie in der Vergangenheit auch, dürfte trotzdem eine hohe Korrelation zwischen den Kursen der beiden Edelmetalle herrschen.

