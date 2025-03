Geopolitische Spannungen und weltweite Unsicherheiten treiben den Goldpreis aktuell vom einen Hoch zum nächsten. Doch könnte der Preis eines anderen Edelmetalls möglicherweise bald noch viel mehr steigen? Für welchen Rohstoff die Analysten von J.P. Morgan jetzt super bullisch sind.

Der Goldpreis kennt derzeit nur eine Richtung: nach oben. Geopolitische Spannungen, wirtschaftliche Unsicherheiten und Inflationsängste treiben immer mehr Anleger in den sicheren Hafen Gold. Seit Jahresanfang ist der Preis des Edelmetalls bereits zweistellig im Plus.

Doch könnten die wirklich großen Wachstumschancen aktuell bei einem anderen Edelmetall liegen, das viele Anleger vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben? Experten zeigen sich jedenfalls äußerst optimistisch.

Besser als Gold? Dieses Edelmetall rückt jetzt in den Fokus

Die Rede ist von dem rotbraunen Edelmetall Kupfer. Mehrere Faktoren sprechen aktuell für einen kräftigen Preisanstieg, insbesondere die Kombination aus steigender Nachfrage und begrenztem Angebot. Kupfer spielt zudem eine Schlüsselrolle in der globalen Energiewende, was langfristig für eine Wertsteigerung spricht.

Laut einer aktuellen Prognose der J.P. Morgan-Analysten, über die "Reuters" berichtete, könnte der Kupferpreis pro Tonne bis 2026 auf 11.000 US-Dollar steigen. Das entspräche einem Anstieg von rund 15 Prozent3100. Zum Vergleich: Goldman Sachs hat sein Jahresendziel für Gold 2025 auf 3.100 US-Dollar angehoben – ein Plus von „nur“ sieben Prozent.

„Der wahrscheinliche Aufbau überschüssiger Lagerbestände in den USA in den kommenden Monaten im Vorfeld eines Kupferzolls birgt das Potenzial, dass der Rest der Welt weniger Kupfer erhält … was die Voraussetzungen für den von uns prognostizierten Aufwärtsschub im Laufe des zweiten Halbjahres 2025 in Richtung 10.400 US-Dollar pro Tonne schafft“, heißt es in der Notiz von JP Morgan. Allerdings warnen die Analysten auch, dass das Nachfragewachstum in China von vier Prozent im letzten Jahr auf 2,5 Prozent in diesem Jahr sinken könnte – das größte Abwärtsrisiko für den erwarteten Preisanstieg.

Kupfer jetzt kaufen? Das spricht dafür

Tatsächlich gibt es viele Argumente, die für einen nachhaltigen Preisanstieg bei Kupfer sprechen. Das Metall spielt eine zentrale Rolle in der globalen Energiewende, denn es wird für Elektroautos, Solaranlagen, Windkraftwerke und viele weitere Technologien benötigt.

Zudem können Kupferminen mit der steigenden Nachfrage kaum Schritt halten. Der Abbau ist teuer, langwierig und die Vorkommen begrenzt. Hier trifft also ein knappes Angebot auf eine wachsende Nachfrage – eine klassische Voraussetzung für steigende Preise.

Nicht zu vergessen: Kupfer wird, ähnlich wie Gold, auch als Absicherung gegen Inflation betrachtet. Anleger, die über Gold nachdenken, sollten also vielleicht auch dieses Metall genauer unter die Lupe nehmen.

Lesen Sie auch: Fort Knox-Saga: Das passiert jetzt mit dem Goldpreis

Oder: Experte warnt: Dann könnten die USA Gold für Bitcoin verkaufen