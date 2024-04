Am Wochenende erfolgte das Halving beim Bitcoin, was in der Vergangenheit häufig der Startschuss einer massiven Rallye war. Doch dieses Mal haben wir bereits zuvor stark steigende Kurse gesehen. Beginnt jetzt erst der wirkliche Bullenmarkt für Kryptowährungen oder ist er schon vorbei?

Der Bitcoin notiert aktuell bei rund 66.000 US-Dollar und damit unter seinen Hochs aus den vergangenen Wochen. Viele Anleger überrascht das, denn nach dem am Wochenende stattgefundenen Halving rechneten viele mit einer Preisexplosion. Doch warum zieht der Kurs von Bitcoin jetzt nicht an? Und ist die Rallye vielleicht sogar vorbei bevor sie begonnen hat?

Warum ist Bitcoin aktuell nicht im Rallyemodus?

Tatsächlich ist die aktuelle Schwäche beim Bitcoin rund um das Halving zumindest statistisch nichts Ungewöhnliches. Hintergrund waren in der Vergangenheit häufig spekulative Positionen, die im Rahmen dieses Events aufgelöst wurden.

Hinzu kommen Belastungsfaktoren wie länger hohe Zinsen, die momentan auf den Kurs des spekulativen Assets drücken.

In Bitcoin & Co. investieren?

Dann werfen Sie jetzt einen Blick auf den BÖRSE ONLINE Best of Krypto Index

Beginnt jetzt erst der wirkliche Bullenmarkt für Kryptowährungen?

Doch trotzdem müssen Anleger jetzt nicht verzagen, denn in den kommenden zwölf bis achtzehn Monaten sind die statistischen Aussichten für Bitcoin exzellent. Denn so lange hat es in der Regel für die Kryptowährung gedauert, im Anschluss an das Halving ihr zyklisches Hoch zu erreichen.

Selbstverständlich gibt es keine Garantie, dass es erneut so abläuft. Doch gerade mit Blick darauf, dass im Jahr 2025 stärkere Zinssenkungen möglich sein könnten, besteht eine gute Chance für einen Anstieg der Kryptowährung.

Vertraut man auf darauf, dass sich die bisherige Entwicklung beim Bitcoin fortsetzt, dann müsste die Kryptowährung in den kommenden 18 Monaten einen Kurs von um die 175.000 US-Dollar erreichen. Vom aktuellen Niveau fast eine Verdreifachung.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.

