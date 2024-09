Eine neue Auswertung zeigt, welche Kryptowährungen die Milliardäre jetzt am liebsten kaufen. Wie es um Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP und Co aktuell steht.

Zuletzt hatte der Kaufdruck bei Kryptowährungen nachgelassen. Sowohl Bitcoin, als auch Ethereum und weitere Altcoins sind in die Korrektur übergegangen. Nach einem langen und kräftigen Anstieg infolge der Bitcoin-ETFs, des Bitcoin-Halvings und der Etheruem-ETFs, ist das aber auch kein Wunder. Doch neue Zahlen zeigen nun, bei welchen Kryptowährungen die Milliardäre am meisten zuschlagen.

Bitcoin und Ethereum: Diese Kryptowährungen kaufen die Milliardäre am meisten

So zeigen Zahlen von Yahoo Finance, die die 13F-Filings der Milliardäre ausgewertet haben, dass mit 8 Milliarden Dollar seit Jahresbeginn in Bitcoin und rund einer Milliarde Dollar in Ethereum das meiste Geld flossen.

So schreibt auch Yahoo Finance: "Die Hedgefonds-Milliardäre Stanley Druckenmiller und Paul Tudor Jones sind zwei bekannte Namen, die dafür plädieren, warum Bitcoin Teil eines diversifizierten Portfolios werden sollte. Wie Druckenmiller betont hat, hat Bitcoin viele der gleichen Eigenschaften wie Gold, was es als potenziellen langfristigen Wertaufbewahrungsmittel interessant macht. Und Paul Tudor Jones hat argumentiert, dass Bitcoin eine Möglichkeit zur Absicherung gegen geopolitische und makroökonomische Risiken sein kann."

Zudem würde noch weiteres Geld über verschiedene kleinere Hedgefonds und andere große Investoren über die Bitcoin-ETFs fließen, welche insgesamt seit Auflage schon fast 18 Milliarden Dollar an neuem Kapital erhalten haben.

Ethereum, Solana, XRP: Diese Altcoins kaufen die Milliardäre

Welche Milliardäre explizit Ethereum kaufen, das arbeitet Yahoo Finance in dem Artikel nicht weiter heraus. Sie heben hervor, dass Milliardär Mark Cuban ein großer Fan von Ethereum ist und dass Cathie Wood (streng genommen ist sie aber keine Milliardärin) ebenfalls eine Verfechterin von Ethereum ist.

Zudem muss man sagen: Auch wenn Ethereum sicherlich große technische Vorteile bietet, so konnte die zweitgrößte Kryptowährung seit dem letzten Bullenmarkt doch nicht mehr mit Bitcoin mithalten. Auch seit Auflage der Ethereum-ETF vor rund 6 Wochen flossen netto 500 Millionen Dollar aus Ethereum-ETFs ab. Und solange Bitcoin zu kämpfen hat, haben weitere Altcoins ebenfalls zu kämpfen.

So sieht es beispielsweise auch bei Solana oder XRP aktuell nicht besonders gut aus. Auch wenn XRP oft einen Spezialfall aufgrund der Technologie und der Rechtsstreitigkeiten mit der SEC darstellt. Laut Yahoo Finance flossen dieses Jahr von den Milliardären 31 Millionen Dollar in Solana und 22 Millionen Dollar in XRP. Hier ist Bitcoin dann aktuell der Sieger und zeigt, dass die Milliardäre deutlich mehr auf Bitcoin setzen.

Übrigens: Wenn Sie gestreut investieren wollen, dann können Sie dies am besten mit dem BÖRSE ONLINE Best of Krypto-Index tun. Hier investieren Sie in 10 große Kryptowährungen gleichzeitig. Natürlich auch in Ethereum und in Bitcoin.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum, Solana.

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.