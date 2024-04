Während Gold ein neues Allzeithoch markiert, ist der Bitcoin deutlich unter die Marke von 70.000 US-Dollar gefallen. Das treibt aktuell den Abverkauf bei der Kryptowährung und so stehen die Chancen auf eine Erholung:

Zum Start in die neue Handelswoche hat der Bitcoin kräftig nachgegeben. Bis zeitweise auf 65.000 US-Dollar ging es mit der Mutter aller Kryptowährungen nach unten, die anschließend ebenfalls die Altcoins mit in die Tiefe riss.

Das steckt hinter dem Kursverfall beim Bitcoin

Ursache für den Abverkauf dürften die Liquidierung von 1,5 Milliarden US-Dollar an Derivatepositionen und Abflüsse aus den Spot-ETFs in den USA sein. Besonders beachtlich ist, dass der Kursverfall bei der Kryptowährung kaum fünf Minuten dauerte – ein sogenannter Flashcrash.

Damit nährt sich Bitcoin aktuell der wichtigen 50-Tage-Linie bei 63.000 US-Dollar. Der gleitende Durchschnitt sollte im Idealfall nicht unterschritten werden, da ansonsten der weitere Aufwärtstrend in Gefahr geraten könnte.

Ebenfalls ein Belastungsfaktor für die digitale Währung dürfte der zuletzt starke US-Dollar gewesen sein. Die wichtigste Fiatwährung der Welt hat einen Anstieg auf das höchste Niveau seit Mitte November verzeichnet.

Jetzt bei Bitcoin & Co. nachkaufen?

Dann werfen Sie jetzt einen Blick auf den BÖRSE ONLINE Best of Kryptoindex, mit dem Sie breit in den Krypto-Space investieren können.

Bitcoin auf 65.000 US-Dollar – und jetzt?

Korrekturen von 20 bis 30 Prozent gehören zu einem Investment in Bitcoin dazu und ebenso zu einem Bullenzyklus im Sektor. Dementsprechend ist der aktuelle Abverkauf, der die Mutter aller Kryptowährungen bis auf elf Prozent unter den letzten Rekord gebracht hat, eher moderat.

Da der langfristige Aufwärtstrend bei Bitcoin weiterhin intakt bleibt, dürfen Anleger für die digitale Währung weiter positiv sein. Besonders für kurzfristig orientierte Anleger kann sich im momentanen Umfeld ein Nachkauf lohnen.

Über den BÖRSE ONLINE Krypto-Plattformen Vergleich erfahren Sie, bei welchem Anbieter das zu den besten Konditionen möglich ist.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.