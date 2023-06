Der Bitcoin hat erneut, und diesmal sehr rasant, den Anstieg über die Marke von 30.000 US-Dollar geschafft. Doch wie geht es weiter für die Kryptowährung? Und welche Chancen und Risiken lauern hier?

Trotz der aktuellen Angst an den Märkten vor einer Rezession hat sich der Bitcoin nach einem Test der 25.000 US-Dollar Marke schnell wieder nach oben bewegt. Doch woran liegt das? Und sind hier weitere Aufwärtsbewegungen möglich?

Bitcoin geht durch die Decke und springt auf Sechs-Wochen-Hoch

Tatsächlich hat der Hintergrund des starken Anstieges mehrere Gründe. Zum einen hat sich der Druck der Fed wegen weiteren Zinserhöhungen deutlich abgesenkt, zum anderen will BlackRock vermutlich einen Bitcoin ETF auf den Markt bringen, der den Preis der Kryptowährung ordentlich nach oben drücken könnte.

Infolgedessen sprang der Kurs auch von 25.000 US-Dollar wieder an. Aber sind diese Nachrichten genug um BTC nachhaltig über 30.000 US-Dollar zu schicken?

BlackRock-ETF als Kurstreiber für Bitcoin

Schon seit Längerem plant BlackRock einen Bitcoin-ETF an den Markt zu bringen, hat aber bisher noch nicht die Genehmigung der SEC erhalten. Nun stellte kürzlich aber auch WisdomTree einen ähnlichen Antrag, was die Chancen erhöht, dass die Aufsichtsbehörde nachgibt.

Gerade in den USA könnten sich solche ETF-Produkte großer Beliebtheit erfreuen, da immerhin 20 Prozent der Amerikaner schon einmal in ihrem Leben Krypto besessen haben. Diese Beliebtheit des Produktes würde sich dann auch vermutlich in Kaufdruck für den Bitcoin niederschlagen.

So geht es jetzt mit Bitcoin weiter

Die Nachricht rund um die Auflage eines solchen Produktes sollte aber, im Sinne der Anleger, schnell publik werden, denn Bitcoin braucht dringend Unterstützung, um die 30.000 US-Dollar nachhaltig zu übersteigen. Vor allem vor dem Hintergrund einer schwierigen, anstehenden Berichtssaison, die Anleger dazu bewegen könnte Gelder aus den Märkten abzuziehen, wäre ein schneller Anstieg essentiell.

Sollte dies allerdings nicht der Fall sein, so dürfte Bitcoin die 200-Tage-Linie bei 26.600 US-Dollar testen. Ob diese Unterstützung dann in einem immer schwieriger werdenden Marktumfeld hält, ist aber mehr als fraglich.

Wenn Sie aber lieber breit gestreut in Bitcoin & Co. investieren wollen, dann können Sie das mit dem Börse Online Best of Krypto Index tun.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.