Eigentlich sollte das Halving dafür sorgen, dass der Bitcoin-Preis durch die Decke geht – bisher ist das Gegenteil der Fall. Aktuell stürzt die Mutter aller Kryptowährungen immer tiefer. Das steckt dahinter und darum droht noch weiteres zweistelliges Abwärtspotenzial.

In den vergangenen 30 Tagen ist der Kurs des Bitcoins zweistellig um Minus elf Prozent auf 57.700 US-Dollar abgesackt. Dies überrascht, da am 20. April das berühmte Halving stattfand – ein Event, das bei der Kryptowährung in der Vergangenheit für deutliche Kurssprünge gesorgt hat. Doch warum klappt es dieses Mal nicht und wie geht es jetzt mit dem Kurs von Bitcoin weiter?

Bitcoin im freien Fall

Grundsätzlich war das Halving in der Vergangenheit ein positives Event für Bitcoin, doch nicht zwangsläufig kurzfristig. Auf Sicht der anschließenden zwölf Monate hat sich die Kryptowährung positiv entwickelt – kurzfristige Abverkäufe waren in der Vergangenheit nichts Ungewöhnliches:

CoinDesk Bitcoin Halving Entwicklung

Dementsprechend überrascht die Korrektur beim Bitcoin angesichts der weiter hohen Zinsen in den USA und der starken Rallye seit Oktober 2023 wenig. Doch wie geht es kurzfristig weiter mit der Mutter aller Kryptowährungen?

Droht beim Bitcoin jetzt zweistelliges Abwärtspotenzial

Sowohl die Stimmung an den Märkten als auch das Chartbild des Bitcoins deutet darauf hin, dass die Aussichten nicht allzu rosig sind. So spricht ein Großteil der Analysten von einer bevorstehenden Korrektur für risikobehaftete Assets (auch Bitcoin) und im Chart droht ein deutlicher Sturz.

So hat die Kryptowährung nach dem Fall unter die psychologisch wichtige Marke von 60.000 US-Dollar die 100-Tage-Linie bei 59.700 US-Dollar unterschritten. Eine Hoffnung auf eine baldige Stabilisierung des Kurses besteht nicht.

Tatsächlich stehen die Chancen gut, dass sich die Korrektur in Richtung der 51.000 bis 50.000 US-Dollar und damit zu den Unterstützungen vom Frühjahr fortsetzt. Sogar ein Fall auf die 200-Tage-Linie bei 49.000 US-Dollar ist nicht auszuschließen. Spätestens an diesem Punkt sollte der Rückgang allerdings stoppen.

TradingView Bitcoin Chart 1 Jahr

Diesen Chart finden Sie auf TradingView

Folglich besteht beim Bitcoin aktuell ein zweistelliges negatives Kurspotenzial (auf Basis des aktuellen Chartbilds) trotz der mittel- bis langfristig positiven Aussichten für die Kryptowährung.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.