Die Märkte zeigen sich zwar zuletzt volatil, doch trotz der Sorgen vieler Anleger vor einer Korrektur sind diese Buy & Hold forever Aktien weiterhin ein Kauf für langfristige Investoren, die sich an exzellenten Unternehmen beteiligen möchten. Vor allem drei Aktien sind dabei ganz besonders spannend.

Aktuell gibt es einige Turbulenzen an den Märkten, doch langfristige Anleger lassen sich davon nicht verunsichern. Ganz im Gegenteil: Genau jetzt bieten sich günstigere Nachkaufchancen, insbesondere für langfristige Anleger.

Diese Buy & Hold forever Aktien sind weiterhin ein Kauf

Dementsprechend können Anleger jetzt einen Blick auf diese Aktien für die Ewigkeit werfen und trotz der aktuellen Probleme ein langfristiges Investment erwägen, denn diese Unternehmen haben bereits bewiesen, dass sie Schlimmeres überstanden haben und Krisen meistern können:

LVMH (KGV: 25,3 / Dividendenrendite: 1,65 Prozent)

Die Luxusholding LVMH ist der am breitesten diversifizierte Player im Luxussektor und gleichzeitig Platzhirsch in dem Markt. Dass das Unternehmen trotz hoher Zinsen, geopolitischer Konflikte & Co. weiter exzellente Ergebnisse liefern kann, wurde spätestens bei den letzten Quartalszahlen deutlich.

Frei nach dem Motto: Luxus geht immer, können sich Anleger daher die Aktie des Unternehmens trotz unruhiger Märkte sichern.

Berkshire Hathaway (KGV: 20,7 / Dividendenrendite: 0,00 Prozent)

Warren Buffett hat es für die Ewigkeit gebaut und es dürfte sie vielleicht sogar überdauern – die Rede ist vom Unternehmen des Orakels von Omaha, dem Versicherungskonzern Berkshire Hathaway.

Berkshire überzeugt nicht nur durch seine vielen Geschäftsbereiche wie Energie, Versicherungen, Eisenbahnen, Süßwaren & Co., sondern ebenfalls durch ein breites Beteiligungsportfolio und eine solide Bilanz.

Procter & Gamble (KGV: 24,8 / Dividendenrendite: 2,50 Prozent)

Getrunken und gegessen wird immer – ob Krise oder nicht. Dementsprechend könnte es für Anleger interessant sein, einen Blick auf den Basiskonsumgütergiganten Procter & Gamble und sein breites Markenportfolio zu werfen.

Durch die Marktstellung des Unternehmens und die gut prognostizierbaren Cashflows ist Procter & Gamble ebenfalls eine Aktie für die Ewigkeit, deren langfristig positive Aussichten in jeder Marktphase überzeugen.

