Zum ersten Handelstag des neuen Jahres an den Börsen gibt es direkt eine Überraschung: Der Bitcoin kann über die Marke von 45.000 US-Dollar klettern. Das verhilft der Kryptowährung zu diesem Kurssprung:

Das neue Jahr 2024 verspricht ein gutes für den Bitcoin zu werden, immerhin konnte die Kryptowährung seit dem Jahreswechsel bereits um 6,7 Prozent anziehen. In diesem Zuge durchbrach der Kurs die psychologisch wichtige Marke von 45.000 US-Dollar und steht damit so hoch wie seit dem April 2022 nicht mehr. Das sind die Ursachen:

Das verhilft der Kryptowährung Bitcoin über die Marke von 45.000 US-Dollar

Die Aussichten für den Bitcoin im Jahr 2024 scheinen exzellent zu sein. Fallende Zinsen, das anstehende Halving und die steigende Akzeptanz der Kryptowährung lassen einigen Raum für Fantasie. Zuletzt getrieben wurde der Kurs jedoch durch die Hoffnung auf die Zulassung eines Bitcoin-ETFs in den USA, der primär institutionellen Investoren Zugang zu der digitalen Währung als Investment verschaffen soll.

Konkrete News zu einer Zulassung sind bisher allerdings weiter ausgeblieben. Es ist davon auszugehen, dass die SEC (amerikanische Börsenaufsicht) erst am 10. Januar über die Anträge der Vermögensverwalter wie BlackRock & Co. entscheiden wird.

Der Kurssprung über 45.000 US-Dollar ist demnach eher der Euphorie der Investoren zuzuschreiben.

Wie geht es mit der Kryptowährung Bitcoin weiter?

Allerdings stellt sich für Anleger die Frage: Wie geht es jetzt weiter?

Rein charttechnisch spricht nach dem Anstieg über die Marke von 45.000 US-Dollar einiges für einen Angriff auf den Widerstand im Bereich der 48.000 US-Dollar. Ob hier ein Durchbruch gelingen kann, dürfte primär von den Nachrichten rund um den Bitcoin-ETF abhängen.

Rein fundamental bleibt die Stimmung für den Bitcoin überdies weiter positiv. Die Zulassung des Spot-Indexfonds gilt für viele Experten als sehr wahrscheinlich und dürfte massive Geldströme in das Asset ermöglichen.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Mülller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.