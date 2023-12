2023 war ein hervorragendes Jahr für Kryptowährungen und den Bitcoin. Doch wie kann es 2024 mit dem Halving und dem Bitcoin-ETF weitergehen? Und welche Kryptowährungen kann man nächstes Jahr kaufen? Wir machen den Check bei Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Solana, Cardano und Co.

Um 116 Prozent ist der gesamte Kryptomarkt 2023 in Dollar gerechnet gestiegen. Beim Bitcoin waren es sogar 161 Prozent. Und auch unser BÖRSE ONLINE Best of Krypto Index konnte um starke 136 Prozent zulegen. Doch wie geht es 2024 weiter? Und welche Kryptowährungen können Anleger sich mal genauer anschauen?

Kryptowährungen 2024: So geht es mit dem Bitcoin-ETF und dem Halving weiter

Eines vorweg: Ende 2023 hatten wir in diesem Artikel Welche Kryptowährung 2023 kaufen? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Binance im Check unseren damals neuen BÖRSE ONLINE Best of Krypto Index empfohlen, der 136 Prozent Gewinn brachte, sowie einen Korb aus Kryptos, welcher 122,6 Prozent Gewinn brachte. Der Korb bestand zu 50 Prozent aus Bitcoin, 25 Prozent Ethereum, 5 Prozent Polygon, 5 Prozent Polkadot, 5 Prozent VeChain, 5 Prozent Uniswap und 5 Prozent Axie Infinity.

2023 war für Kryptos bereits ein sehr starkes Jahr. Fast ungewöhnlich stark. Wir hatten mit einem guten Jahr für Kryptowährungen gerechnet, aber 2023 übertraf dann doch unsere Erwartungen. Auch für 2024 sind wir bullisch, allerdings könnte 2024 überraschenderweise zwar gut, aber etwas weniger gut als 2023 laufen. Und das hat folgende Gründe:

Für Anfang Januar erwarten viele Experten, dass der Bitcoin-ETF in den USA zugelassen wird. Es könnte nochmal eine starke Rallye geben, danach könnte bis zum Bitcoin-Halving im April 2024 allerdings erstmal eine größere Korrektur auf den Markt zukommen. Muss nicht sein, kann aber. Sollte die Rallye einfach weitergehen bis zum Halving, dann könnte es in der zweiten Jahreshälfte deutlich nach unten gehen. Auch wenn wir also durchaus für 2024 in der Spitze sehr hohe Kurse für Kryptowährungen erwarten, so könnten die Kurse zwischendurch um 20 Prozent, 30 Prozent oder sogar 40 Prozent einbrechen. Doch wie sollten sich Anleger dann jetzt positionieren?

Kryptowährungen kaufen 2024: Sind Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Solana und Cardano eine gute Wahl?

Für 2024 schlagen wir natürlich wieder unseren BÖRSE ONLINE Best of Krypto Index vor. Anleger können mit einem Zertifikat auf 10 große Coins wie Bitcoin, Ethereum, Avalanche, Solana, Cardano, Dogecoin und Co setzen.

Wer sich selbst ein Depot aus verschiedenen Kryptowährungen aufbauen möchte, der kann sich unserer Meinung nach folgenden Grundstock aufbauen und dann immer mal wieder schauen, ob man kurzfristig auf einen gute laufenden Altcoin setzen möchte. Diese sollte man bei guten Gewinnen aber zügig auch immer wieder verkaufen, um die Gewinne zu sichern. Und folgendermaßen kann ein Krypto-Portfolio für 2024 aussehen:

- 50 Prozent Bitcoin

- 25 Prozent Ethereum

- 10 Prozent Cardano

- 5 Prozent Dogecoin

- 5 Prozent Polkadot

- 5 Prozent VeChain

Und wenn Sie Kryptowährungen einzeln kaufen wollen, dann schauen Sie sich jetzt in unserem BÖRSE ONLINE Krypto-Plattform Vergleich die besten Anbieter an.

Kommen wir zum Depot: Bitcoin gewichten wir mit 50 Prozent, weil der Bitcoin-ETF sicherlich über kurz oder lang noch mehr Volumen in den Bitcoin pumpen wird. Zudem ist Ethereum als zweitgrößte Kryptowährung immer spannend, weil man mit Ether Zinsen verdienen kann, weil man Ether im Krypto-Universum viel braucht und weil auch ein Ethereum-ETF in Planung ist, der aber erst später in 2024 kommen soll. Diese beiden Kryptowährungen sollten deswegen unserer Meinung nach das Grundgerüst bilden. Auch diese beiden Kryptowährungen sind natürlich sehr volatil und nicht ohne Risiko. Doch die weiteren Altcoins sind sehr riskant, weswegen Anleger hier nur Geld investieren, welches sie im schlimmsten Fall bereit sind, komplett zu verlieren.

Dabei könnte Cardano wieder ein Comeback feiern. Die Kryptowährung, welche ähnlich wie Ethereum ist, aber schneller und günstiger funktionieren soll, konnte sich von einer schlimmen Korrektur erholen und läuft wieder nach oben. Diese Kryptowährung hat viele Anhänger und ist immer mal für einen Pump gut.

Derweil ist auch Dogecoin nicht kleinzukriegen. Weil Elon Musk diese Spaßwährung, welche mal als Satire auf den Bitcoin gebaut wurde, immer wieder befeuert, geht es bei Dogecoin immer mal wieder nach oben. Weil wir denken, dass sich Elon Musk auch in 2024 wieder in Kryptowährungen einmischen und viel auf X teilen wird, könnte Dogecoin immer mal wieder anspringen.

Die beiden letzten Kryptowährungen kommen dann eher über ihre Anwendung. Denn Polkadot bringt einerseits viele Zinsen durch das Staking und ist andererseits eine Kryptowährung, welche die Interaktion zwischen verschiedenen Blockchains ermöglicht.

Und VeChain ist eine Unternehmens-Blockchain, welche bereits einige Partner in der Wirtschaft hat und für Lieferketten, das Internet der Dinge (IoT) und ähnliche Anwendungen Gebrauch findet.

Zudem können Anleger immer mal wieder schauen, welche Altcoins grad eine Rallye starten. Bei Altcoins ist es aber immer wichtig, zwischendurch Gewinne mitzunehmen, weil diese oft sehr stark um 90 Prozent oder sogar mehr einbrechen.

Und schauen Sie auch:

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum, Polkadot, Solana

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum, Polkadot, Cardano.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Mülller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.