Sollte man jetzt Gold kaufen? Der CEO von Barrick Gold sieht viel größere Chancen in einem anderen Metall – es sei das „strategischste“ von allen. Das steckt dahinter

Noch immer ist die Weltwirtschaft geprägt von zahlreichenden Unsicherheiten. Hohe Zinsen, Inflation und mehr sorgen noch immer für Unsicherheiten an den Börsen. Viele Anleger schwören zu diesen Zeiten auf Gold. Tatsächlich liegt der Goldpreis in Dollar auf Sicht von einem Jahr fast acht Prozent im Plus. Doch wie „Benzinga“ nun berichtete, setzt ausgerechnet der CEO des größten Goldproduzenten der Welt, Barrick Gold, auf ein ganz anderes Metall.

So verriet CEO Mark Bristow in einem Interview mit CNBC kürzlich: „Meiner Ansicht nach ist Kupfer von allen Metallen das strategischste Metall“. Vor allem Batterien seien ein wichtiger Treiber für die Kupfernachfrage. Es steckt jedoch noch mehr dahinter.





Darum setzt Gold-CEO auf Kupfer

„Batterien sind keine langfristige Lösung für die Zukunft eines besseren Planeten für alle“, so Bristow im Interview. „Was wirklich wichtig ist, ist die Ökologisierung unserer Netze, und das haben wir bei großen Kabelverbindungen in ganz Europa gesehen. Und wir müssen die umweltfreundlichere Energie oder erneuerbare Energie in die Industrieregionen bringen. Und um das zu erreichen, braucht man große Kabel und der einzige Weg, Strom zu transportieren, ist Kupfer“.

Doch batteriebetriebene Fahrzeuge allein würden noch nicht ausreichen, um den Planeten zu retten. „Der Weg, den Planeten wirklich zu schützen und künftigen Generationen einen besseren zu hinterlassen, besteht darin, die unterentwickelte Wirtschaft zu entwickeln“, so Bristow. Er verriet auch, dass die Fundamentaldaten von Kupfer andeuten würden, dass „wir sehr, sehr bald knapp werden“ und „alles auf einen besseren Kupferpreis in der Zukunft hindeutet“.

