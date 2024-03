Welche Kryptowährungen kauft der Chef der Kryptobörse Bitpanda privat? Auf welche Coins Eric Demuth neben Bitcoin und Ethereum noch setzt und was das nächste große Ding in der Krypto-Welt wird, erzählt er exklusiv im BÖRSE ONLINE-Interview.

BÖRSE ONLINE: Darfst du als CEO einer Krypto-Börse selber Kryptowährungen kaufen? Und wenn ja, welche hast du aktuell?

Eric Demuth: Ja, sicher darf ich Kryptowährungen auch privat kaufen. Ich bin da aber relativ entspannt geworden. Denn erstmal habe ich die Zeit und Kapazität nicht mehr alles zu verfolgen. Deswegen bin ich mittlerweile auch ein guter Kunde von unserem eigenen Indexprodukt, bei denen du automatisch in die Top 10, Top 15, Top 25 Kryptowährungen investierst. Das wird automatisch am Ende des Monats adjustiert.

Bitcoin, Ethereum, Solana? Diese Kryptowährungen kauft der Chef von Bitpanda selbst

BÖRSE ONLINE: Hast du daneben auch einzelne Coins wie Bitcoin, Ethereum oder Solana, in die du investierst?

Eric Demuth: Ich sage einfach, ich möchte in den Markt mit investieren. Natürlich bin ich halt auch eher in Blue Chip Kryptos unterwegs, aber ich bin da sehr, sehr passiv geworden. Und vor allen Dingen, wenn man wie Anteile an einem recht großes Unternehmen in dem Bereich hat und viele Anteile hat, dann ist es jetzt auch nicht so, dass man dann noch mal komplett double down machen muss. Sondern ich bin immer ein großer Fan davon, sehr stark zu diversifizieren.

Wird Bitcoin seine Marktdominanz weiter ausbauen?

BÖRSE ONLINE: Wie betrachtest du dann aktuell den Kryptomarkt? Denkst du, Bitcoin wird seine Marktdominanz weiter ausbauen?

Eric Demuth: Es ist historisch gesehen immer so, dass Bitcoin immer als erster voran zieht. Und dann schaut man, was danach stärker als der Bitcoin anzieht. Auch Bitcoin dürfte dann noch gut performen, aber andere Kryptowährungen eben besser. Und ich glaube schon, dass es in diesem Jahr noch extrem viel Marktbewegungen geben wird. Ich glaube aber auch, dass wir im Anfang des Sommers oder vielleicht schon im Mai, schon wieder über ganz andere Coins reden. Solana, Ethereum und Co.

Was jetzt laut dem Bitpanda-CEO das nächste große Ding in Krypto werden kann, welche Rolle KI im Kryptomarkt spielt und ob die FC Bayern Spieler selbst Kryptowährungen kaufen, das sehen Sie jetzt im neuen Video auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE.

