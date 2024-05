Beim Bitcoin-ETF ist etwas passiert, was es noch nie gab. Warum das so aufsehenerregend ist, was das für den Bitcoin-Preis bedeutet und wie die Chancen auf eine Rallye bei Ethereum und Solana stehen.

Es ist tatsächlich passiert: Der ominöse Grayscale Bitcoin-ETF hat zum ersten Mal Bitcoin gekauft und nicht verkauft. Das besondere ETF-Produkt, welches es vorher schon als Fonds gab und welches Anfang des Jahres mit Einführung der Bitcoin-ETFs zum ETF umgewandelt wurde, hatte so gut wie jeden Tag massiv Bitcoin verkauft und dadurch den Kurs gedrückt. Beginnt jetzt also eine neue Bitcoin-Rallye?

Grayscale-ETF kauft Bitcoin - Beginnt jetzt die Rallye?

Insgesamt hat der Grayscale Bitcoin-ETF seit Beginn des Jahres für 17,5 Milliarden Dollar Bitcoin verkauft. So gut wie jeden Tag flossen Bitcoin-Bestände ab. Wie Anleger in der Tabelle unten sehen können, kaufte der ETF nun erstmals an zwei Tagen hintereinander Bitcoin. Warum sich die Nettoflüssen drehten, steht noch nicht fest. Zwar sind die Käufe von Grayscale nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Was dem Bitcoin-Preis aber helfen würde, ist der Umstand, wenn Grayscale grundsätzlich ab jetzt weniger Bitcoin verkauft. Wie man in der Tabelle sehen kann hat der ETF im Schnitt pro Tag für über 200 Millionen Dollar Bitcoin verkauft. Das muss erstmal jemand kaufen.

Insgesamt befindet sich der Bitcoin derweil in einer kleinen Korrektur. Der Kurs bildet eine Bullenflagge, welche meistens positiv aufgelöst wird. Allerdings zeigte sich zuletzt, dass der Bitcoin mit der allgemeinen Börsenschwäche fiel und jetzt mit der Erholung der Aktienmärkte auch wieder steigt. Anleger bleiben vorsichtig, doch noch überwiegt das Bullenszenario.

Doch wie sieht es jetzt eigentlich bei Ethereum und Solana aus?

https://farside.co.uk/?p=997 Bitcoin ETF-Flüsse

Ethereum und Solana jetzt kaufen?

Die Altcoins Ethereum und Solana korrigierten derweil deutlich stärker als der Bitcoin. Aber das haben Altcoins einfach so an sich. Ethereum könnte nun aber einen Boden bilden und eventuell die nächste Aufwärtsbewegung starten. Zwar wurde ein Ethereum-ETF in den USA aktuell vorerst abgelehnt und die Entscheidung auf den 5. Juli verschoben. Doch sollte ein Ethereum-ETF genehmigt werden, dann dürfte dies dem Trend bei Ethereum wieder deutlich nach oben verhelfen. Neben Bitcoin sollten Anleger auch auf die Nummer 2 der Kryptowährungen setzen, hier aber mit mehr Risiko und mehr Volatilität rechnen.

Noch wilder geht es derweil bei Solana zu. Der Coin korrigierte zuletzt einfach so mal um 43 Prozent, bildet jetzt im Chart aber eine W-Formation und damit wohl eine Trendumkehr aus. Solana ist nochmal riskanter als Ethereum, doch viele Experten und Analysten halten von diesem Coin einiges. Anleger, die Risiken allerdings scheuen, sollten nicht auf Solana setzen.

Übrigens: Wer sein Krypto-Portfolio breit gestreut aufstellen möchte, der kann auf den BÖRSE ONLINE Best of Krypto-Index setzen. Hier gibt es 10 große Coins, in die Anleger gleichzeitig investieren. Darunter auch Bitcoin, Ethereum und Solana.

Und wer seine Coins selbst kaufen will, der findet die besten Anbieter stets im BÖRSE ONLINE Krypto-Plattformen-Vergleich

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum, Solana

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.