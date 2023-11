Der Bitcoin hat schon wieder eine starke Aufwärtsbewegung in den vergangenen Wochen hinter sich, doch jetzt kann es für die Kryptowährung sogar noch höher gehen. Ist das die letzte Chance günstig einzusteigen?

Die Mutter aller Kryptowährungen hat in den vergangenen Wochen eine mehr als wilde Entwicklung hinter sich. Nach Fake News rund um die Zulassung des Bitcoin-ETFs stieg der Wert kräftig an und zog sogar noch weiter nach oben nachdem die Gerüchte sich als falsch herausstellten. Doch was treibt den Bitcoin jetzt an?

Das treibt den Bitcoin in dieser Phase an

Grundsätzlich hat der Bitcoin in den vergangenen Wochen von der Hoffnung rund um eine Genehmigung des Spot-ETFs profitieren können. Eine Rolle spielten dabei auch die Fake News. Denn auch wenn sich die Nachrichten als falsch herausgestellt haben, die Kursreaktion mit einem Plus von über zehn Prozent hat Aktionären eine Menge Hoffnung gemacht.

Hoffnung machte auch das Impressum einiger Market-Maker der WallStreet, die das Produkt bereits bei sich auf der Seite gelistet hatten, obwohl bisher noch keine offizielle Genehmigung erfolgt ist.

Trotzdem gehen inzwischen immer mehr Experten davon aus, dass sich die amerikanische Börsenaufsicht SEC nicht ewig gegen die Bemühungen von BlackRock & Co. stemmen kann und zumindest den Antrag des Branchenriesen unter Auflagen durchwinken wird.

Darum kann der Bitcoin bald bis auf 45.000 US-Dollar steigen

Sollte dies der Fall sein, so kann es für den Bitcoin schnell auf 45.000 US-Dollar oder höher gehen. Ursächlich dafür ist vorrangig das aktuelle Chartbild, das nach dem Anstieg über die Marke von 30.000 US-Dollar wenig Widerstände auf dem Weg bis zu 45.000 US-Dollar zeigt.

Gleichzeitig spricht auch die Historie für einen Anstieg. So hat Gold bei der Auflage des ersten ETFs im Jahr 2006 insgesamt 23,6 Prozent gewinnen können, aufgrund der Geldflüsse, die in das Produkt kamen. Eine ähnliche, wenn nicht stärkere Entwicklung könnte auch beim Bitcoin erfolgen.

Dementsprechend kann es für spekulative Anleger jetzt interessant sein, einen Einstieg bei der Kryptowährung zu wagen, vor allem weil die Downside bei einer Ablehnung des Antrags eher begrenzt scheint. So dürfte der Bitcoin in einem Abverkauf zumindest bei der 200-Tage-Linie bei 28.300 US-Dollar haltmachen, bei der Anleger sich absichern können.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Mülller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.