Nachdem es vergangene Woche nicht so gut rund um die Kryptowährungen ausgesehen hatte, scheint es diese Woche den Turnaround zu geben. Warum Bitcoin und Ethereum plötzlich wieder steigen und weshalb dies eine neue Rallye bedeuten kann.

600 Millionen Dollar. So viel Geld ist alleine in den vergangenen zwei Tagen in die Bitcoin-ETFs geflossen. Nimmt man die vergangenen 7 Handelstage, so sind es fast 1,5 Milliarden Dollar. Investoren haben die Schwäche bei Bitcoin also genutzt und noch vor Handelsstart der Ethereum-ETF stark Kryptowährungen eingekauft. Und das ändert jetzt alles im Markt:

Deswegen steigen Bitcoin und Ethereum wieder

Auch das LKA Sachsen hat einiges mit der Sache zu tun. Die 50.000 Bitcoin, die der deutsche Staat aus einem Kriminalfall sichergestellt hatte, wurden eilig auf den Markt geschmissen. Zwar wurde wohl viel Volumen OTC abverkauft (also nicht an einer herkömmlichen Börse, sondern direkt große Pakete an Großkunden verkauft), doch natürlich drückte alleine die Nachricht den Preis.

Zusammen mit dem Umstand, dass die Ethereum-ETFs entgegen der allgemeinen Erwartungen immer noch nicht an den Start gegangenen waren, sackte die Kurse von Bitcoin, Ethereum und den meisten übrigen Kryptowährungen ab. Das Schlimme dabei: Sie fielen sogar unter die 200-Tage-Linie.

Doch als der Verkaufsdruck nun weg war und die Bullen merkten, dass der Bitcoin unterhalb der 200-Tage-Linie Unterstützung braucht, da schlugen Sie zu. Dass die Inflation in den USA zudem nicht mehr so hoch ist und dies eventuell doch noch mehr Zinssenkungen bedeuten kann, welche den Kryptowährungen helfen würde, dies unterstützte natürlich. Doch wie hoch kann die Rallye jetzt gehen?

Bitcoin und Ethereum vor Rallye - Noch ist Vorsicht angesagt

Zwar sieht es in den Charts von Bitcoin und Ethereum wieder besser aus, welche die wichtigen 200-Tage-Linien wieder zurückerobert werden konnten. Doch noch steht die Rallye auf tönernen Füßen. Zum einen kann es sein, dass die 50-Tage-Linien jetzt zunächst als Widerstände fungieren. Zum anderen müssen die 200-Tage-Linien womöglich erst noch als Unterstützung getestet werden. Anleger behalten also die Ruhe und kaufen sukzessive nach, am besten im Sparplan. Solange die Kurse aber über der 200-Tage-Linie bleiben, ist alles in Ordnung.

Wichtig wird aber auch, dass die Ethereum-ETFs jetzt bald zum Handel zugelassen werden, damit es von dieser Seite keinen Rückschlag mehr gibt. Laut neuesten Erkenntnissen der Nachrichtenagentur Reuters, soll die amerikanische Wertpapierbehörde SEC bereits drei Antragstellern für Montag, 22. Juli grünes Licht für den Handelsstart der Ethereum-ETFs gegeben haben, soweit zeitnah noch Unterlagen eingereicht werden. Insider gehen laut Reuters davon aus, dass alle acht Ethereum-ETFs zeitgleich am Dienstag, 23. Juli an den Start gehen sollen. Käme dies so, wäre dies sicherlich bullisch. Noch bleiben aber Zweifel.

Die Lage bleibt also angespannt, aber deutlich positiver als noch letzte Woche. Anleger kaufen weiter zu und setzen auf eine Fortsetzung der Rallye. Nur, wenn die 200-Tage-Linien signifikant nach unten durchbrochen werden, bietet sich ein Teilverkauf an.

Übrigens: Wer breit gestreut investieren möchte, der findet im BÖRSE ONLINE Best of Krypto Index 10 große Coins, auf die man gleichzeitig setzen kann.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.

