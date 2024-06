Am Freitag ist Hexensabbat - ein wichtiges Datum für den DAX. Der gibt aktuell wieder deutlicher nach. Was dahintersteckt und warum unter anderem die Aktien von Infineon und Siemens Energy im Fokus stehen.

Kein guter Wochenausklang für den DAX. Nachdem der deutsche Leitindex gestern wieder etwas zulegen konnte, so liegt er derzeit wieder 0,61 Prozent im Minus und steht bei 18.143 Punkten. Noch mehr büßte das europäische Pendant ein, der Euro Stoxx 50, der aktuell 0,93 Prozent im Minus liegt und bei 4.901 Punkten steht.

Wie schon am Vorabend bei US-Technologiewerten konsolidierten auch die hiesigen Börsen ihre jüngsten Gewinne. Anleger wurden vorsichtig angesichts der Unsicherheit, die sowohl politisch als auch geldpolitisch vorherrscht. Vom großen Verfall an den Terminbörsen gingen wenig Impulse aus.

„Die in dieser Woche vermeintlich gestiegene Risikobereitschaft hat eher technische Ursachen, als dass fundamentale Verbesserungen dafür verantwortlich sind", sagte der Analyst Pierre Veyret vom Broker Activtrades. Es habe zum Beispiel Eindeckungen durch Spekulanten gegeben, die auf fallende Kurse gesetzt hätten. Er glaubt, dass die Volatilität an den Börsen hoch bleiben wird, solange die Anleger nicht mehr Klarheit haben über die künftige politische Situation in Frankreich.

Aktie von Infineon beim DAX im Fokus

Die Infineon-Aktie ist heute derzeit von der Performance der zweitschlechteste Wert im DAX und liegt über drei Prozent im Minus. Das lag vor allem an der Technologie-Schwäche in den USA. Das Schlusslicht bildet mit einem Minus von über vier Prozent die Aktie von Siemens Energy, die weiter mit der 21-Tage-Linie ringt. Ansonsten gibt es heute keine merklichen Gewinner im DAX, einzig die E.ON-Aktie schafft es aktuell, über ein Prozent zuzulegen.

Mit Material von dpa-afx

Lesen Sie auch:

KI-Blase, oder nicht? Weltgrößter Vermögensverwalter BlackRock mit eindeutiger Ansage

Oder:

Analyst hebt Kursziel um 26% nach oben: Darum soll der Markt jetzt massiv steigen