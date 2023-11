Schafft er es noch? Der DAX ist kurz davor, die Marke von 16.000 Punkten zu knacken. Unterdessen stehen die Aktien von Siemens Energy und Infineon im Fokus

Während in den USA in der kommenden Woche Thanksgiving gefeiert wird, könnten die DAX-Anleger hierzulande aus Freude über neue Meilensteine die Sektkorken knallen lassen. Beseelt von der Hoffnung auf eine geldpolitische Wende und bald sinkende Zinsen hat der deutsche Leitindex die psychologisch wichtige Marke von 16.000 Punkten ins Visier genommen. Diese hatte er zuletzt Ende Juli überschritten und dabei gleichzeitig sein Rekordhoch markiert. Aktuell steht er bei 15.927 Punkten und liegt damit 0,89 Prozent im Plus. Auch der Euro Stoxx, das europäische Pendant, liegt heute bereits 0,90 Prozent im Plus und steht bei 4.341 Punkten.

„Die Abkühlung der Inflation, schlechte Wirtschaftsdaten und der Rückgang der Ölpreise nähren die Hoffnung auf einen deutlichen Wechsel in der Geldpolitik der Zentralbanken", sagt Analyst Pierre Veyret vom Broker ActivTrades.

Doch nicht alle Marktteilnehmer sehen den Weg nach oben für den Dax komplett freigeräumt. Commerzbank-Stratege Andreas Hürkamp rechnet mit Verweis auf markttechnische Gründe damit, dass die Erholung eher an Fahrt verlieren wird. „Fundamental bleiben die wahrscheinlich zu optimistischen Dax-Gewinnerwartungen der Unternehmensanalysten für uns ein entscheidender Grund, warum das Aufwärtspotenzial für den Dax in den kommenden Monaten begrenzt sein sollte." Zudem stehen mit den Konflikten in Nahost und der Ukraine weiter geopolitische Sorgen auf der Agenda der Börsianer.

Aktien von Siemens Energy und Infineon beim DAX im Fokus

Hervorheben kann sich heute vor allem die Aktie von Siemens Energy, die über 6,9 Prozent im Plus liegt und damit die heutige Spitze im DAX bildet. Tatsächlich gibt es nur kleinere Verluste. Den größten musste heute Infineon mit einem Minus von 0,84 Prozent einfahren.

Mit Material von rtr

