Zwischenzeitlich hat der deutsche Leitindex DAX heute über ein Prozent verloren. Vor allem die Aktie von Siemens Energy hat es erwischt. Was ist da los?

Kein entspannter Tag für den DAX. Der deutsche Leitindex gab zwischenzeitlich über ein Prozent nach und fiel auf 18.366 Punkte. Aktuell liegt er noch 0,50 Prozent zum Vortag im Minus und steht nun wieder bei 18.512 Punkten. Auch das europäische pendant, der Euro Stoxx 50, büßte ein. Der Index liegt derzeit 0,30 Prozent im Minus und steht bei 4.987 Punkten.

Die Unsicherheit vor der immer näher rückenden Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) hat den deutschen Aktienmarkt am Dienstag belastet. An den Finanzmärkten wird zwar fest mit einer Zinssenkung durch die EZB gerechnet. „Der Zinspfad im weiteren Jahresverlauf ist dagegen noch nicht so klar vorgezeichnet", merkte die Landesbank Helaba an. Entsprechend zurückhaltend hatten die Investoren zuletzt agiert. „Nach den jüngsten Aussagen (der EZB) zu urteilen, ist eine weitere Zinssenkung im Juli unwahrscheinlich", urteilte Daniel Loughney, Anleihenexperte beim Fonds Mediolanum International.

Aktien von Siemens Energy beim DAX im Fokus

Vor allem erwischte es heute die Aktien von Siemens Energy. Mit einem Minus von 5,7 Prozent bilden sie von der Performance her das Schlusslicht im deutschen Leitindex. Hier strichen Anleger Kursgewinne ein, nachdem sich der Kurs des Energietechnikkonzerns seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt hatte. Anlass für die Gewinnmitnahmen waren negative Studien von JPMorgan und vom Investmenthaus Bernstein.



