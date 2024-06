Die Allianz-Aktie und die Deutsche Telekom-Aktie verlieren heute deutlich. Dafür gibt es ganz konkrete Gründe. Welche das sind und ob Anleger jetzt sofort verkaufen sollten.

Am Dienstagmittag verliert die Allianz 3,4 Prozent, was für den deutschen Versicherungs-Primus eine ganz schöne Menge ist. Und auch die Deutsche Telekom-Aktie zählt mit minus 2 Prozent zu den Verlierern des Tages:

Citigroup senkt Daumen über Allianz-Aktie

Der Kurssturz bei der Allianz-Aktie wurde dabei durch eine negative Studie der Citigroup ausgelöst. In der Studie verglich Analyst James Shuck verschiedene Versicherungskonzerne miteinander und dabei unterlag die Allianz. Die Citigroup strich die Kaufempfehlung der Allianz-Aktie und rät jetzt nur noch zum Halten.

Insgesamt schreiben die Experten der Citigroup zum Zustand der Versicherungs-Branche: Es gebe deutliche Anzeichen dafür, dass Versicherer mit mehreren Sparten ihre Kapitalbasis aktiv verwalten, um die Aktionärsrendite zu steigern. Am Ende gibt Analyst Hames Shuck der Generali und Axa nun den Vorzug gegenüber der Allianz und Zurich. Vor allem auf der Kapitalseite seien die Generali und Axa für die Zukunft besser aufgestellt.

Doch sollten Anleger die Allianz-Aktie jetzt verkaufen?

Kurzfristig ja. Denn die 50-Tage-Linie wurde abermals gerissen und der stärkere Abverkauf heute deutet auf ein kurzfristig verlorenen Vertrauen in den Aufwärtstrend hin. Die Allianz bräuchte jetzt viel Kraft, um wieder den Trend aufzunehmen. Langfristig bleibt die Allianz-Aktie natürlich eine tolle Option. Mit einer schönen Dividende ist immer zu rechnen. Wer die kurzfristigen Schwankungen aushalten kann, der bleibt der Allianz treu. In den kommenden Wochen könnte aber ein Test der 200-Tage-Linie (grün) anstehen.

Übrigens: Finden Sie im BÖRSE ONLINE Neobroker-Vergleich stets den besten und günstigsten Anbieter für Ihre Aktien.

Deutsche Telekom-Aktie: Misslingt die Bodenbildung?

Aktuell ist die Aktie der Deutschen Telekom dabei, einen kleinen Boden nach der letzten Korrektur auszubilden. Da kommt diese Nachricht heute natürlich zur Unzeit. Denn abermals will der Bund in Form der Förderbank KfW Aktien der Deutschen Telekom verkaufen. Dieses Mal sollen es 110 Millionen Stück sein, welche etwas 2,5 Milliarden Euro wert sind.

Daraufhin geht der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie erstmal in die Knie. Bereits in den vergangenen Wochen waren 22,4 Millionen Aktien durch die KfW verkauft worden. Auch dies hatte auf den Kurs der Telekom gedrückt. Nun soll das neue Aktienpaket bei Institutionellen Investoren platziert werden. Nach dem Verkauf der Telekom-Aktien würde der Bund direkt und indirekt über die KfW noch 27,8 Prozent an der Deutschen Telekom halten.

Für Anleger und die Deutsche Telekom-Aktie wird es jetzt spannend: Denn wenn sich das Papier über der 50-Tage-Linie (blau) und über der 200-Tage-Linie hält, dann dürfte die Bodenbildung doch noch glücken und ein neuer Aufwärtstrend starten. In diesem Fall dürfte das BÖRSE ONLINE Kursziel von 26,00 greifen. Doch fällt das Papier durch die beiden Gleitenden Durchschnitte sollten Anleger vorerst verkaufen.

Insgesamt ziehen dunkle Wolken über der Allianz-Aktie und der Deutsche Telekom-Aktie auf. Sicherheitsorientierte Anleger nehmen erste Gewinne mit und achten auf die Gleitenden Durchschnitte. Langfristige Investoren bleiben stur investiert.

Und lesen Sie auch: Privatbank M.M. Warburg empfiehlt für Juni diese 7 deutschen Aktien mit Riesen-Potenzialen

oder: Fondsmanager packt aus: Value oder Growth? Diese Aktien haben jetzt enormes Potenzial

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz, Deutsche Telekom.