Immer mehr Menschen möchten Geld in Kryptowährungen anlegen, scheuen sich aber vor Selbstverwahrung & Co. Allerdings gibt es auch eine einfachere und wesentlich genialere Methode, an der Kursentwicklung von Kryptowährungen zu partizipieren.

Der Boom um Kryptowährungen wird immer größer, und das trotz der zuletzt gefallenen Kurse. Doch ein Punkt hält viele Anleger bisher von einer Investition ab: die Verwahrung. Denn Kryptos sicher aufzubewahren, ist in einer Welt voller Hackerangriffe & Co. gar nicht so einfach.

Allerdings gibt es auch eine Möglichkeit, ohne Selbstverfahrung und breit diversifiziert in den Krypto-Markt zu investieren und dabei auch noch Vorteile wie Steuerfreiheit & Co. zu genießen.

Die einfachste und genialste Methode in Bitcoin zu investieren

Konkret geht das mit dem DDA Crypto Select 10 ETP (WKN: A3G3ZD). Um mehr über dieses einzigartige Produkt zu erfahren, habe ich kürzlich ein Interview mit Maximilian Lautenschläger, Managing Partner bei DDA geführt.

Mit den DDA Krypto-ETPs haben Anleger eine der wenigen Möglichkeiten, wirklich steuerfrei und diversifiziert in Kryptowährungen zu investieren. Wie kommt das?

Das stimmt – unsere DDA Krypto-ETPs gehören zu den wenigen Produkten, mit denen Anleger in Deutschland steuerfrei und breit diversifiziert in Kryptowährungen investieren können. Grundlage ist das BMF-Schreiben vom 3. Mai 2022, das physisch besicherte und auslieferbare Krypto-ETPs steuerlich mit Xetra-Gold gleichstellt.

Konkret heißt das: Wer unsere ETPs als deutscher Privatanleger länger als ein Jahr hält, kann Veräußerungsgewinne vollständig steuerfrei realisieren – genau wie bei physischem Gold. Diese Sonderstellung gilt allerdings nur für physisch hinterlegte und tatsächlich auslieferbare Produkte – Kriterien, die all unsere ETPs erfüllen.

Auch inhaltlich setzen wir auf eine durchdachte Balance: Beim DDA Crypto Select 10 ETP sind rund 70 % in Bitcoin investiert – den stabilen Anker mit hoher Marktakzeptanz und vergleichsweise geringer Volatilität. Die restlichen 30 % entfallen auf führende Altcoins wie Ethereum, Solana, Cardano und Ripple. Diese weisen zwar kein strukturelles Alpha auf, dafür aber ein hohes Beta zu Bitcoin – gerade in Bullenmärkten sorgt das für zusätzliche Dynamik im Portfolio.

Ein spannender Aspekt: Genau diese fünf Kryptowährungen – Bitcoin, Ethereum, Ripple, Solana und Cardano – wurden kürzlich im Zusammenhang mit einer möglichen staatlichen Krypto-Reserve der USA genannt. Das unterstreicht die politische Relevanz digitaler Assets – und bestätigt, wie aktuell und vorausschauend unsere Allokation ist.

Kurz gesagt: Unsere ETPs vereinen Stabilität durch Bitcoin mit dem Wachstumspotenzial ausgewählter Altcoins – in einem steuerlich attraktiven, regulierten und professionell verwalteten Rahmen.

ETPs sind bei vielen Anlegern wegen möglicher Insolvenzrisiken nicht besonders beliebt. Wie sichern Sie Kundengelder ab?

Ein zentraler Punkt. Unsere ETPs sind zu 100 % physisch besichert – das heißt: Alle enthaltenen Kryptowährungen werden tatsächlich gehalten, nicht synthetisch abgebildet. Die Coins befinden sich bei einem regulierten Drittverwahrer in sicheren Cold-Wallets und sind rechtlich strikt vom Vermögen des Emittenten getrennt.

Selbst im Insolvenzfall wären die Vermögenswerte der Anleger dadurch vollständig geschützt. Diese sogenannte „Inhaberverbriefung“ entspricht höchsten Sicherheitsstandards – wie sie auch institutionelle Investoren erwarten.

Ein weiteres Risiko im Krypto-Space sind Hacks. Wie schützen Sie die Assets Ihrer Kunden vor solchen Angriffen?

Die Sicherheit der Kundengelder hat für uns oberste Priorität. Unsere Assets werden ausschließlich bei regulierten, lizenzierten Verwahrstellen für institutionelle Kunden gelagert – in Multi-Signature-Wallets und vollständig offline (Cold Storage).

Darüber hinaus sind die Bestände gegen verschiedene Risiken, inklusive Cyberkriminalität, versichert. Unser Verwahrkonzept entspricht damit dem Sicherheitsniveau großer Banken – nur eben auf Krypto übertragen. So schaffen wir Vertrauen in einem Markt, der für viele nach wie vor risikobehaftet wirkt. Das Marktrisiko selbst können wir nicht eliminieren – aber alle operativen Risiken reduzieren wir auf ein Minimum.

Die Kosten Ihrer ETPs liegen bei 1,69 %. Für ETF-Sparer erscheint das hoch – wie sehen Sie die Gebührenentwicklung?

Im Vergleich zu klassischen ETFs mögen 1,69 % hoch erscheinen – doch Krypto-ETPs sind in der operativen Umsetzung deutlich komplexer. Kursstellung, Verwahrung, Rebalancing, Liquiditätssicherung und regulatorische Anforderungen verursachen erheblich höhere Kosten.

Wir sehen uns hier fair bepreist und haben auch bereits gezeigt, dass wir zur Gebührensenkung bereit sind – wie aktuell beim DDA Bitcoin Macro ETP, dessen laufende Kosten wir temporär auf 0,00 % gesenkt haben.

Langfristig erwarten wir moderate Gebührenrückgänge – aber nicht auf Kosten von Sicherheit oder Produktqualität. Diese beiden Faktoren werden auch künftig ihren Preis haben – und genau dafür stehen wir bei DDA.

Wie erfolgt die Zusammensetzung und Überwachung Ihrer ETPs?

Unsere Produkte folgen einem klaren, regelbasierten und transparenten Index-Konzept. Beim DDA Crypto Select 10 ETP, unserem Flaggschiffprodukt, bilden wir die zehn größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung ab – ohne künstliche Obergrenzen oder Gewichtungseingriffe. Die Allokation erfolgt vollständig marktbasiert.

Gleichzeitig sorgen wir für Qualität und Investierbarkeit: Stablecoins, Memecoins und Privacy Coins sind explizit ausgeschlossen, um regulatorische Risiken zu vermeiden und die Struktur des Index robust und zukunftssicher zu halten.

Das Portfolio wird monatlich überprüft und angepasst, um strukturelle Veränderungen im Markt frühzeitig abzubilden. Entscheidende Kriterien sind Liquidität, Handelbarkeit und regulatorische Eignung.

Ein starkes Signal für die institutionelle Qualität: Der DDA Crypto Select 10 ist aktuell der einzige Krypto-ETP, in den ein deutscher Pensionsfonds investiert ist. Das zeigt, dass unser Produkt höchsten Ansprüchen an Transparenz, Sicherheit und regulatorische Integrität genügt.

Darüber hinaus bieten wir mit dem DDA Bitcoin Macro ETP – unserer Meinung nach das derzeit überzeugendste Bitcoin-Investmentprodukt am Markt – einen innovativen Ansatz: Das Produkt balanciert dynamisch zwischen Bitcoin und USDC, basierend auf einem regelbasierten, makroökonomischen Modell. Ziel ist es, an positiven Bitcoin-Trends zu partizipieren und gleichzeitig in schwachen Marktphasen das Risiko deutlich zu reduzieren.

Die Ergebnisse sprechen für sich: geringere Volatilität (60,2 % vs. 69,85 %), ein deutlich reduzierter maximaler Drawdown (-60,73 % vs. -82,56 %) und eine signifikant bessere Sharpe Ratio (1,78 vs. 1,10) im Vergleich zu einem reinen Bitcoin-Investment. Aktuell bieten wir dieses Produkt sogar mit 0,00 % laufenden Kosten an – ein starkes Signal für Effizienz, Transparenz und Kundennähe.

Für wen sind die DDA ETPs besonders geeignet?

Unsere ETPs richten sich an langfristige Anleger, die an das Potenzial von Kryptowährungen glauben, aber auf Struktur, Diversifikation und Steueroptimierung setzen.

Dazu zählen Privatanleger ebenso wie Vermögensverwalter, Family Offices und institutionelle Investoren, die einen einfachen, regulierten Zugang zu digitalen Assets suchen – ohne eigenes Wallet, Private-Key-Management oder Börsenrisiken.

Der DDA Crypto Select 10 ETP eignet sich für Anleger, die an Bitcoin als führenden Wertaufbewahrer glauben, aber zusätzlich gezielt von der Dynamik ausgewählter Altcoins profitieren möchten. Gerade in Bullenmärkten kann dieser Ansatz zu einer Outperformance gegenüber reinem Bitcoin führen – bei gleichzeitig professioneller Struktur und Verwahrung.

Der DDA Bitcoin Macro ETP richtet sich an Investoren, die Bitcoin als Kerninvestment sehen, aber Volatilität und Drawdown gezielt reduzieren wollen. Durch die dynamische Reallokation zwischen BTC und USDC auf Basis makroökonomischer Signale entsteht ein überlegener Risiko-Rendite-Mix – ideal für professionelle wie auch sicherheitsorientierte Anleger.

