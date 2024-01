Obwohl gestern der große Tag des Bitcoin war, stieg Ethereum um 10,2 Prozent und der Bitcoin nur um 1,2 Prozent. Was ist da los? Und hat die Umverteilung in Ethereum jetzt begonnen?

Am 10. Januar 2024 hat die amerikanische Wertpapierbehörde SEC tatsächlich die ersten Bitcoin-ETFs in den USA zugelassen. In den Monaten davor war der Bitcoin deutlich gestiegen, doch am Tag der Zulassung gab es nur wenig Bewegung. Dies hat wohl damit zu tun, dass alle jetzt mit der Entscheidung gerechnet haben. Es war keine Überraschung mehr. Eine Überraschung war es dann eher, dass Ethereum, die Nummer Zwei der Krypto-Welt, so stark stieg. Doch wie kam das?

Deswegen könnte jetzt die Ethereum-Rallye beginnen

In der Krypto-Welt gibt es ein Phänomen: Wenn Bitcoin aufhört zu steigen oder nach einem Bullenlauf wieder anfängt zu fallen, dann steigt Ethereum erstmal stark. Dies ist wohl damit begründet, dass Anleger ihre Gewinne aus Bitcoin nehmen und in Ethereum erstmal investieren. Diese Phänomene waren nach dem Bitcoin-Rekordhoch in 2017 und dann auch in 2021 zu sehen. Deutet der starke Anstieg bei Ethereum jetzt also daraufhin, dass der Bitcoin erstmal fertig ist mit der Rallye und jetzt Ethereum durchstartet? Schauen wir uns dafür diese zwei interessanten Charts an:

In diesem ersten Chart von Tradingview sehen Anleger, wie das Verhältnis von einem Ethereum zu einem Bitcoin ist. Je niedriger, desto wertvoller ist Bitcoin gegenüber Ethereum und andersherum. Dort ist auch der steile Anstieg im März 2021 zu sehen, als Bitcoin gipfelte und Ethereum stark zulegte. Genauso ist zu sehen, dass der Bitcoin jetzt über Monate gegenüber Ethereum gewann und die Ratio jetzt drehte, weil sie auch wieder auf dem niedrigen Stand von Sommer 2022 angekommen war. Nun muss dies nicht bedeuten, dass Ethereum gegenüber Bitcoin stark steigen muss. Aber die ersten Indizien sind da. Zudem erwartet der Markt ja auch später im Jahr einen Ethereum ETF.

Doch sollten Anleger jetzt Ethereum kaufen?

Jetzt Bitcoin verkaufen und Ethereum kaufen?

Schaut man sich alle die Chartbilder an, so deutet vieles daraufhin, dass Ethereum jetzt Aufholpotenzial hat. Während der Bitcoin bereits auf sein 0,618er-Fibonacci-Level der großen Korrektur seit Ende 2021 zusteuert, so hat Ethereum gerade gestern erst das 0,382er-Level überwunden. Damit Ethereum an der gleichen Stelle der Korrektur ist wie Bitcoin, so könnte Ethereum nun noch um weitere 27 Prozent bis auf 3.350 Dollar steigen. Dazu sagt auch Adrian Fritz, Senior Research Associate bei 21Shares: "Der Bitcoinpreis hat sich nach der offiziellen Ankündigung nur wenig bewegt. Wir sind jedoch gespannt darauf, wie sich der Preis entwickeln wird, sobald die Produkte heute zum ersten Mal an der Börse gehandelt werden. Der Anstieg von Ethereum war nicht unerwartet, da das Kryptoasset seit vielen Monaten konsolidiert und als relativ unterbewertet angesehen werden könnte. Der Markt agiert zukunftsorientiert und richtet seinen Blick auch auf die ausstehenden Ethereum ETF-Anträge."

Doch wie könnte es nun mit Bitcoin und Ethereum weitergehen?

Experteneinschätzung zu Kryptowährungen

Denn Analyst Adrian Fritz sagt: "Die institutionelle Adoption wird stattfinden, jedoch wahrscheinlich etwas schleichender, dafür nachhaltiger als viele erwarten. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass beträchtliche Kapitalmengen in die Kryptoindustrie fließen könnten, institutionelle Gelder, die die Branche bis heute noch nicht gesehen hat. Dies ist sicherlich ein positiver Katalysator für die langfristige Prognose von Bitcoin."

Dabei seien die Monate vor dem Bitcoin-Halving, welches Mitte April 2024 stattfinden wird, historisch gesehen immer von viel Volatilität geprägt, was auch zu Korrekturen führen kann, wie Fritz anmerkt. Und er sagt: "Dennoch sind die Aussichten für das Kryptoasset Bitcoin positiv, dank des frisch genehmigten Bitcoin-Spot-ETFs, des wachsenden institutionellen Interesses und eines verbesserten makroökonomischen Umfelds. Das bevorstehende Halving wird zu einem Inflationsrückgang führen, was die Aussichten und das Narrative für Bitcoin weiter unterstützt."

Alles weitere zum Bitcoin-ETF und eine ausführliche Analyse zu Ethereum, finden Sie jetzt im neuen Video auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE:

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.