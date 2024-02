Sind bei den Edelmetallen Gold und Silber dieses Jahr etwa noch hohe Kurssprünge drin? Die Experten von UBS überraschen nun jedenfalls mit einem Ausblick, den Sie sich genauer ansehen sollten

Es gilt als der wohl sicherste Hafen für Anleger: Gold. Auch, wenn mittlerweile zunehmend alternative Anlagen wie Bitcoin und Co. hinzukommen, bleibt das Edelmetall bereits seit Jahrtausenden die wohl beliebteste Wertanlage, wenn es darum geht, sein Geld sicher anzulegen.

Doch sind bei so einer alten und beständigen Wertanlage überhaupt noch Kurssprünge zu erwarten? Ja, sagen jetzt die Analysten von UBS, wie „CNBC“ berichtete. Sie sind für das aktuelle Jahr sowohl für Gold als auch Silber super bullisch und prognostizieren deutliche Anstiege für die beiden Rohstoffe. Dieser spannende Grund steckt dahinter.

Deutliche Anstiege bei Gold und Silber – das steckt dahinter

Eine klare Ansage: die Experten von UBS sehen den Goldpreis in Dollar bis Ende 2024 bei 2200 US-Dollar pro Unze. Aktuell steht er bei 2.021 US-Dollar. Es wäre also ein Plus von etwa neun Prozent. Nicht nur das: Für Silber sagen die Experten eine „dramatische“ Outperformance voraus. Doch was ist der Grund für diese bullische Einstellung?

„Wir erwarten, dass Gold durch eine Lockerung der Fed nach oben getrieben wird“, erklärte die Edelmetallstrategin Joni Teves laut CNBC. Denn meist ist die Entwicklung von Gold und Zinssätzen konträr. Bei sinkenden Zinsen wird Gold im Vergleich zu anderen Anlagen wie etwa Anleihen wieder attraktiver. Denn diese weisen bei niedrigeren Zinsen eher schwächere Renditen auf. Auch weist die UBS darauf hin, dass niedrige Zinsen den Dollar schwächen. Und da Gold für internationale Käufer dann günstiger wird, kann dies die Nachfrage deutlich steigen lassen.

Doch wird die Fed die Zinsen im Jahr 2024 wirklich senken? Erst kürzlich gab sie zwar erneut eine Zinserhöhungspause bekannt. Allerdings machte Notenbankchef Jerome Powell in seinen Aussagen auch deutlich, dass es noch mehr positive Hinweise hinsichtlich der Inflation bräuchte, um erste Schritte für eine Senkung zu unternehmen. Eine Senkung bereits im März bei der nächsten Zinssenkung gilt daher als unwahrscheinlicher als bisher angenommen.

Die UBS weist aber auch auf die noch immer unsicheren Bedingungen hin, die den Goldpreis antreiben können. „Wir glauben, dass die Anleger in einem Umfeld, in dem es viele makroökonomische Unsicherheiten [und] geopolitische Risiken gibt, beginnen werden, sich Gold zuzuwenden", so die Expertin Teves.

„Dramatische“ Outperformance für Silber – darum kann sich der Kauf jetzt lohnen

Und auch Silber sei auf dem Weg, „wirklich zu glänzen“. „In einem Szenario, in dem die Fed die Geldpolitik lockert, kann Silber unserer Meinung nach sehr gut abschneiden. Es neigt dazu, eine Goldbewegung zu übertreffen", so die Expertin. „Silber hat sich im Vergleich zu Gold ziemlich schlecht entwickelt. Es besteht also ein großer Nachholbedarf, und ich denke, die Bewegung könnte ziemlich dramatisch sein". CNBC wies in diesem Zuge auch darauf hin, dass die Entwicklung des Silberpreises häufig mit der Entwicklung der gesamten Wirtschaft verknüpft ist, da diese in einer Vielzahl an industriellen Anwendungen zum Einsatz kommt. Geht es mit der Wirtschaft also bergauf, kommt das auch dem Silberpreis zugute.

Lesen Sie auch: Vom Bullenmarkt vergessen: Feiern diese 2 Aktien bald ein Comeback?

Oder: Günstig und zukunftsorientiert: Aktien aus dieser Branche könnten jetzt ein Investment sein