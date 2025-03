Am Freitag, 7. März fand der White House Crypto Summit von 19:30 bis 23:00 deutscher Zeit statt. Anleger erhofften sich viel von diesem Event. Doch worauf muss man sich bei Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana und Cardano jetzt einstellen?

Der Freitagabend war für Krypto-Anleger eher enttäuschend. Zwar haben Kryptowährungen in den USA jetzt eine ganz andere Stellung als noch vor ein paar Monaten, doch Präsident Donald Trump blieb konkrete Maßnahmen schuldig. Zudem werden die USA erstmal keine neuen Bitcoin kaufen, was den Markt enttäuschte. Deswegen brachte der White House Crypto Summit auch eine gewisse Brisanz mit sich. In diesem Artikel wollen wir aufzeigen, welche Chancen und Risiken es für die bislang für eine potenzielle Krypto-Reserve vorgesehenen Kryptowährungen gibt.

Bitcoin: Das Warten hat ein Ende

Seit Monaten kommt der Bitcoin-Kurs kaum aus der Hufe. Der Crypto Summit wird nun zeigen, was Sache ist. Sollte die strategische Krypto-Reserve verkündet werden und Bitcoin einen großen Teil davon ausmachen, so dürfte der Kurs steigen. Für den unwahrscheinlicheren Fall, dass die USA auch frische Bitcoin kaufen werden, könnte der Kurs noch am Wochenenden auf rund 120.000 Dollar steigen. Für den wahrscheinlicheren Fall, dass erstmal bestehende Bestände aufgenommen und Absichtserklärungen abgegeben werden, könnte Bitcoin die 100.000 Dollar knacken.

Sollte es aber eine Enttäuschung geben, so wäre der erste Halt die 200-Tage-Linie bei etwa 83.000 Dollar und dann die 20-Wochen-Linie bei 76.000 Dollar.

Das grundsätzliche Kursziel für den Bitcoin bis Ende des Jahres liegt für BÖRSE ONLINE bei 150.000 bis 180.000 Dollar.

Ethereum, XRP, Solana und Cardano

Schon die Reaktion am vergangenen Wochenende hat gezeigt, dass die Altcoins noch viel stärker reagieren dürften, als der Bitcoin. Folgende Kursziele nach oben und nach unten kann es jetzt kurzfristig geben:

Ethereum: Im positiven Fall könnte es sehr schnell bis auf 2.900 Dollar hochgehen, weil dort die 200-Tage-Linie verläuft. Im schlechteren Fall geht es bis auf mindestens 1.800 Dollar bergab. Das Kursziel für diesen Zyklus bis Anfang 2026 liegt für Ethereum laut BÖRSE ONLINE bei rund 11.000 Dollar

XRP: Die Kryptowährung vom Unternehmen Ripple dürfte ungleich stärker reagieren. Nach oben hin ist das Potenzial aktuell etwas begrenzt, weil Ripple schon sehr stark gestiegen ist. Bei einer positiven Reaktion kann es aber schnell bis auf 4,70 Dollar hochgehen, im negativen Fall bis auf 1,71 Dollar runter. Aufgrund des sehr erratischen Kursverlaufs bei XRP kann kein seriöses langfristiges Kursziel gegeben werden.

Solana: Auch Solana hatte sein altes Rekordhoch schon erreicht und deswegen weniger Potenzial nach oben. Wichtig ist, dass das bisherige Doppel-Top von 273 Dollar gebrochen wird. Gelingt dies nicht, so dürfte ein Sturz bis auf rund 100 Dollar bevorstehen. Das Kursziel für Solana bis Anfang 2026 liegt derweil für BÖRSE ONLINE bei 635 Dollar.

Cardano: Cardano war eher die Überraschung. Lange dümpelte der Coin vor sich hin, doch als Donald Trump die strategische Reserve erwähnte und schrieb, Cardano sei Teil davon, schoss der Coin innerhalb weniger Stunden um 70 Prozent nach oben. Im positiven Fall kann es am Wochenende für Cardano bis auf 1,96 Dollar anspringen. Im negativen Fall könnte der Coin bis auf unter 0,80 Dollar fallen. Das Kursziel für den Zyklus liegt bei rund 4,75 Dollar.

Übrigens: Alle diese Coins befinden sich auch gebündelt im BÖRSE ONLINE Best of Krypto Index.

Und lesen Sie auch: Experte warnt: Dann könnten die USA Gold für Bitcoin verkaufen

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum, Ripple, Solana, Cardano.