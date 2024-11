Gold hat bereits eine echte Mega-Rallye hingelegt, doch laut Meinung der Analysten soll hier noch mehr in den kommenden 14 Monaten möglich sein. Das prognostizieren die Experten von WisdomTree jetzt für das Edelmetall im Jahr 2025.

Der Goldpreis hat auf Sicht eines Jahres um 37 Prozent auf ein neues Allzeithoch oberhalb von 2.700 US-Dollar zulegen können. Doch laut einer neuen Analyse aus dem Hause WisdomTree könnte es das noch lange nicht gewesen sein.

Analysten mit Mega-Prognose zu Gold

So schrieb Nitesh Shah, Leiter Rohstoff- und Makro-Research bei WisdomTree, in einem kürzlichen Kommentar: „Unseres Erachtens besitzt Gold das Potenzial, in einem Umfeld von Zinssenkungen, geopolitischen Sorgen und einer starken Anlegerstimmung gegenüber dem Edelmetall weiter zu steigen.“

Konkret soll Gold darum bis zum dritten Quartal 2025 einen Höchststand von 3.030 US-Dollar erreichen (Konsensszenario). Vom aktuellen Niveau entspricht das einem Kurspotenzial von weiteren 10,1 Prozent. Treiber dürfte dabei ebenfalls der schwächer werdende US-Dollar sein.

Läuft es besonders gut, mit Blick auf die makroökonomischen Faktoren, sieht WisdomTree im optimistischen Szenario sogar 3360 US-Dollar als realistisch an. Dies wäre eine Steigerung um 22 Prozent.

Erlebt Gold noch eine weitere Mega-Rallye?

WisdomTree sieht also die Chancen für einen weiter steigenden Goldpreis als realistisch an und ist damit nicht allein. Bereits seit Mitte des Jahres halten etwa die Experten der Bank of America und der Citibank einen Anstieg auf 3.000 US-Dollar für realistisch.

Für Gold-Investoren gibt es dementsprechend gute Aussichten auf weitere goldene Zeiten.

