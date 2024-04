Der Bitcoin hat in den vergangenen Wochen einen rasanten Anstieg hingelegt und immer größer wird das Interesse an der digitalen Währung. Doch ist diese am Ende doch nichts wert? Das sagt der Experte Heiko Thieme über Bitcoin:

Bitcoin hat zuletzt ein neues Allzeithoch markiert, allerdings wegen der starken Auflösungen von Derivatepositionen einen Rücksetzer erlebt. Aktuell handelt die digitale Währung knapp über 65.000 US-Dollar und viele Anleger fragen sich, wie es weitergeht.

Experte verrät: Darum ist Bitcoin wertlos

Eine spannende These zur Mutter aller Kryptowährungen und deren Entwicklung hat Heiko Thieme, eine deutsche Börsenlegende, die zuletzt beim Interview im BÖRSE ONLINE YouTube-Kanal zu Gast war. Er sagte:

“Bitcoin ist ein Nonvaleur, ist nichts wert. Das ist die erste schockierende Nachricht. Wie bestimmt man eine Wertlosigkeit? Was stellt denn Bitcoin dar? Gar nichts. [...] Wir haben jetzt noch nicht 21 Millionen Bitcoins, danach haben wir ja keine mehr da und es ist nur eines: Es ist das Angebot und Nachfrage.”

Sollten Anleger trotzdem Bitcoin kaufen?

Und obwohl Thieme Bitcoin für wertlos hält, setzt der Profi in seiner Anlagestrategie selbst auf die digitale Währung.

“Bitcoin bleibt für mich wertlos, aber in meiner Anlagestrategie hat es einen Platz für bis zu drei Prozent seit Neuestem. Sie sind der Erste, der das übrigens bei mir hört. Aber bitte nicht mehr.”

Hintergrund dieser Entscheidung ist allerdings nicht nur, dass Bitcoin von Angebot und Nachfrage getrieben wird. Der Experte hat eine weitere These, die für die Mutter aller Kryptowährungen spricht:

“Und die Verunsicherung in der Welt – das wäre jetzt mein neues Argument – ist tatsächlich geeignet oder geneigt dazu, die Menschen zu Bitcoin zu bringen, weil sie sagen können: Ich kann damit Geld transportieren und transferieren, egal, wie es schwankt.Ich kann das mit Gold nicht tun, das können sie nicht rausnehmen. Ich meine, das schaffen sie gar nicht.”

Mehr zu Thiemes Strategie und seinen Aussagen zu Bitcoin finden Sie im aktuellen BÖRSE ONLINE YouTube Video:

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.