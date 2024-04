In der kommenden Woche steht beim Bitcoin das Halving, das größte Event im Bullenzyklus der Kryptowährungen, an. Kann die digitale Währung jetzt um satte 160 Prozent zulegen? Diese Fakten sprechen eine eindeutige Sprache:

In wenigen Tagen ist es so weit. Am 20. April 2024 steht laut aktuellen Hochrechnungen das Halving beim Bitcoin an. Das bedeutet, dass die Menge an neu geschaffenen Coins halbiert und dementsprechend eine Angebotsknappheit hervorgerufen wird. In der Vergangenheit hat dies in drei von drei Fällen zu massiven Kurssteigerungen geführt.

Bitcoin explodiert gewöhnlich nach dem Halving

So gab es bisher dreimal ein Halving beim Bitcoin, dass den Preis häufig innerhalb von zwölf bis 18 Monaten auf ein Rekordhoch getrieben hat. Zum ersten Mal konnten Anleger dies im Jahr 2012 beobachten. Damals stieg der Preis der digitalen Währung um 50.000 Prozent binnen eines Jahres nach dem Halving.

Beim nächsten Halving im Jahr 2016 lag das Hoch des Bullenzyklus rund 8.500 Prozent über dem Niveau vor dem Event. 2020 konnten 18 Monate nach dem Ereignis immerhin noch 1.000 Prozent an Rendite verbucht werden.

Explodiert der Bitcoin-Preis auf 175.000 US-Dollar?

Daher ist klar: Der Bitcoin reagiert positiv auf das Halving, allerdings haben die Renditen in der Vergangenheit von Mal zu Mal abgenommen. Letzteres liegt in erster Linie an der Größe, die das Ökosystem jetzt erreicht hat und der steigenden Summe an neuem Kapital, das es benötigen würde, um die Kurse zu bewegen.

Rechnet man nun auf Basis des Halving/Rendite-Algorithmus aus, wie viel die Kryptowährung nach dem vierten Event dieser Art zulegen dürfte, so kommt man auf 160 Prozent in den nächsten 14 Monaten.

Sollte die Statistik korrekt sein, dann dürfte dies für die digitale Währung einen Anstieg auf 175.000 US-Dollar bedeuten.

Vom Anstieg des Bitcoins und anderer Kryptos profitieren?

Dann werfen Sie jetzt einen Blick auf den BÖRSE ONLINE Best of Krypto Index

Dieser Fakt spricht zusätzlich für Bitcoin

Allerdings ist nicht nur das Halving eine potenzielle Triebfeder für den weiteren Anstieg des Bitcoins. Wie in den vergangenen Wochen deutlich geworden ist, herrscht bereits jetzt eine Angebotsknappheit an den Kryptobörsen dieser Welt.

So hat eine Auswertung von QCP Capital herausgefunden, dass die Bestände an Bitcoin auf den Handelsplattformen auf dem niedrigsten Niveau seit 2018 notieren. Setzt man dies in den Kontext des anstehenden Halvings, so macht es eine Preisexplosion durch eine Angebotsknappheit noch wahrscheinlicher.

Kann Bitcoin jetzt kräftig zulegen?

Dementsprechend weisen einige Fakten klar auf einen Anstieg von Bitcoin hin und könnten dazu führen, dass die Kryptowährung kräftig anzieht. Allerdings kann es insbesondere durch die höhere Akzeptanz von Bitcoin in der Investmentwelt möglich sein, dass das Event (ähnlich wie die ETF-Genehmigung im Januar) bereits im Kurs eingepreist ist.

TradingView Bitcoin AllTime-Chart

Diesen Chart finden Sie auf TradingView

Lesen Sie auch:

"Altcoins wie Ethereum und Solana bloß nicht kaufen", warnt deutscher Kryptowährungs-Experte

Oder:

Bis zu 7,1 Prozent Dividendenrendite und 52 Prozent Kurspotenzial bei diesen deutschen Aktien

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.