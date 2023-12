Der DAX hält es spannend: Nach seiner jüngsten Rallye legt er heute eine Verschnaufpause ein und Anleger rätseln, wie es weitergeht. Unterdessen stehen die Aktien von Merck, Zalando und Commerzbank im Fokus

Kurze Verschnaufpause beim DAX: Nachdem der deutsche Leitindex in den vergangenen Tagen neue Rekorde gebrochen hatte, macht er heute eine kleine Pause und steht fast unverändert bei 16.635 Punkten. Ähnlich verhält es sich beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50, der bei 4.472 Punkten steht.

Seit Anfang November kommt der DAX inzwischen auf ein Plus von mehr als zwölf Prozent. Befeuert wurde die Aktien-Rally von der Erwartung schon bald sinkender Zinsen im Euro-Raum und in den USA. Viele Analysten halten diese Spekulationen jedoch für überzogen. „Die US-Notenbank Fed hat sicherlich keine baldigen Zinssenkungen vor, aber ihre künftigen Schritte sind von den Daten abhängig", sagte Joe Saluzzi, Manager beim Broker Themis Trading. Daher warteten die Investoren mit Spannung auf den für Freitag anstehenden offiziellen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung.

In den USA hievte ein Kursanstieg bei der Google-Mutter Alphabet die Futures für die wichtigsten Indizes leicht ins Plus. Der Technologieriese hatte am Mittwoch ein neues Modell der Künstlicher Intelligenz (KI) vorgestellt.

Aktien von Merck, Zalando und Commerzbank beim DAX im Fokus

Unterdessen stehen die Aktien von Merck, Zalando und Commerzbank beim DAX im Fokus. Während die Aktie von Merck mit einem Plus von über zwei Prozent heute von der Performance an der Spitze des deutschen Leitindex steht, bilden die Aktien von Zalando und der Commerzbank das Schlusslicht. Beide Papiere verloren heute über vier Prozent.

Mit Material von dpa-afx und Reuters

