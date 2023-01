Das Edelmetall verbucht für 2022 ein leichtes Minus. Doch die Aufholjagd zum Ende des Jahres beeindruckt und macht Hoffnung auf mehr. Von Markus Bussler

Noch vor wenigen Wochen hat es nicht danach ausgesehen, doch der Goldpreis konnte zum Jahresausklang 2022 fast alle Verluste wieder wettmachen und oberhalb der Marke von 1800 Dollar schließen. Noch beeindruckender war die Rally beim kleinen Bruder Silber. Der Silberpreis verbuchte auf Jahressicht ein kleines Plus und reiht sich damit in eine ebenso elitäre wie kleine Riege an Assets ein, die 2022 überhaupt eine Gewinn verbuchen konnten.

Dreifachboden als Trendwende

Aus technischer Sicht war 2022 ein schwieriges Jahr für den Goldpreis. Nach einem Spike in Richtung 2070 Dollar Anfang März setzte ein Abwärtstrend ein, der bis Ende September reichte. Gleich dreimal, nämlich Ende September, Mitte Oktober und Anfang November, testete Gold den Bereich um 1620 Dollar und zog damit einen Dreifachboden ein, der die Grundlage für den anschließenden Anstieg bis in den Bereich von 1820 Dollar bildete. Eine Rally, die nur von marginalen Rücksetzern wie dem Mitte November 1780 auf 1740 Dollar begleitet gewesen ist. Aus fundamentaler Sicht konnte sich Gold aus den Klauen der Bären befreien, als die US-Notenbank erste Anzeichen erkennen ließ, dass die ultra-aggressive Zinspolitik mit 75-Basispunkten-Schritten ihr Ende finden wird und die nächsten Zinsschritte eher im Bereich von 25 Basispunkten liegen werden. Allerdings ist eine Rally von 200 Dollar binnen zwei Monaten durchaus beachtlich. Eine Verschnaufpause in den kommenden Wochen wäre aus Sicht der Bullen somit wünschenswert, damit sich der Markt etwas abkühlen kann.

Korrektur ist Kaufchance

Die folgende Korrektur dürfte Gold bis Anfang Februar, also bis rund um die nächste Fed-Sitzung, beschäftigen. Noch ist es zu früh, genaue Zielmarken zu geben. Aber der Bereich zwischen 1760 und 1800 Dollar kann angelaufen werden. Aus technischer Sicht sollte die aber eine korrektive Bewegung sein, die nur die Basis für die anschließende Aufwärtsbewegung in den Bereich 1920 bis 1960 Dollar legt. Idealerweise wird dieses Ziel im Frühjahr erreicht. Mit anderen Worten: Hält sich Gold weiter an das Drehbuch, dann ist die nächste Korrektur eine gute Kaufgelegenheit auch bei den großen Goldproduzenten.