Der Goldpreis befindet sich aktuell auf Rekordjagd, doch dieser bekannte Experte warnt davor, dass das Edelmetall nicht der sichere Hafen sein könnte, als der es angepriesen wird. Müssen sich Anleger bald auf einen Crash bei Gold einstellen?

Der Goldpreis stürmt aktuell von einem Rekordhoch zum nächsten und hat binnen eines Jahres deutlich zweistellig im Kurs zulegen können. Experten messen diesen einmaligen Anstieg in erster Linie der steigenden globalen Unsicherheit und den Käufen der Notenbanken des Globalen Südens zu.

Doch trotz des Staus des Edelmetalls als sicherer Hafen warnte der bekannte Investor und Hedgefonds-Manager Mark Spitznagel davor, dass die Kurse bald massiv einbrechen könnten.

Crash bei Gold trotz Rekordjagd?

So mahnte Spitznagel bereits im September des vergangenen Jahres an, dass alle Assetklassen (mit Ausnahme von Anleihen) massiv unter Druck geraten könnten, wenn die Konjunktur in den USA in eine Rezession dreht. Gegenüber Bloomberg sagte er: “Wenn die Renditekurve sich desinvertiert und dann wieder umkehrt, beginnt die Uhr zu ticken und dann betreten wir das Gebiet der schwarzen Schwäne”

In einem solchen Crash-Szenario sieht er auch das heiß gelaufene Gold als potenziellen Verlierer, nachdem das Edelmetall eine historisch fast schon einmalige Rallye hingelegt hat.

Doch müssen sich Anleger jetzt Sorgen darum machen, dass ihr Gold nicht mehr der sichere Hafen ist, als der er einst erschien?

Gold kein sicherer Hafen mehr?

Tatsächlich deutet abgesehen von der Prognose von Spitznagel wenig darauf hin, dass Gold in einem Stressszenario sein zum Aktienmarkt unkorreliertes Bewegungsmuster aufgeben wird. Im Gegenteil zeigt der Anstieg aufgrund der globalen Unsicherheit eindeutig, dass das Edelmetall weiterhin als sicherer Hafen wahrgenommen wird.

