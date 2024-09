Gold ist nach diesen Nachrichten auf ein neues Rekordhoch geklettert und dürfte laut Meinung einiger Analysten noch mehr Potenzial haben. Doch geht es jetzt wirklich noch weiter nach oben? Und mit welchen Aktien profitieren Anleger besonders von dieser Entwicklung?

In dieser Woche ist Gold auf ein neues Rekordhoch gestiegen, angetrieben durch einen Jumbo-Zinsschritt der Notenbank Fed. Mit knapp unter 2.600 US-Dollar sehen die Analysten allerdings trotzdem noch Potenzial für das Edelmetall. So hält die Bank of America etwa ein Kursziel von 3.000 US-Dollar bis zum Jahresende für realistisch.

Das sind jetzt die besten Goldminen-Aktien mit denen Anleger gewinnen

Doch besonders stark vom aktuellen Anstieg beim Gold profitieren die Goldminen-Aktien. Denn diese haben einen inneren Hebel auf den Preis des Edelmetalls, da steigende Kurse gleichzeitig steigende Gewinne bedeuten.

Dementsprechend kann es sich jetzt für Anleger lohnen, einen Blick auf diese drei Goldaktien zu riskieren, die laut den Analysten einiges an Kurspotenzial bieten:

Anglogold Ashanti PLC (Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 17,4 Prozent)

Erster Wert ist Anglogold Ashanti PLC, einer der weltgrößten Goldminenbetreiber, der insbesondere in Afrika, Australien und Südamerika aktiv ist. Das Unternehmen ist an der südafrikanischen Börse gelistet und hat eine Marktkapitalisierung von 11,5 Milliarden US-Dollar.

Neben Gold fördert Anglogold außerdem noch Silber und hat laut den Analysten noch einiges an Luft nach oben. Im Konsens sehen die Marktbeobachter 17,4 Prozent Kurspotenzial.

B2Gold (Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 27,5 Prozent)

Noch optimistischer sind die Experten bei der Aktie von B2Gold mit einem Kurspotenzial von 27,5 Prozent laut den Konsensschätzungen.

Bei dem Unternehmen handelt es sich um einen Explorer, also einen Käufer und Aufbereiter potenzieller Minenstandorte. Börsengelistet ist man in Kanada mit einer Marktkapitalisierung von 4,2 Milliarden US-Dollar.

Barrick Gold (Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 23,8 Prozent)

Doch wer auf Goldaktien setzen möchte, der kommt kaum am Branchenprimus Barrick Gold vorbei. Hierbei handelt es sich um das wichtigste Minenunternehmen, das sich neben dem Edelmetall zusätzlich auf Kupfer fokussiert. Gelistet ist Barrick in Amerika und ist 35 Milliarden US-Dollar schwer.

Bei Barrick sind die Analysten aktuell wegen der Aussicht auf steigende Goldpreise besonders optimistisch und sehen 23,8 Prozent an Kurspotenzial.

