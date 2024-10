Sowohl Gold als auch Silber sind in den vergangenen Wochen kräftig nach oben geschossen. Das macht für Anleger insbesondere das Investment in Minenwerte attraktiv, die jetzt teilweise massive Kurschancen bieten, da hier die Preise noch nicht so deutlich wie die der Rohstoffe nach oben gezogen sind.

Der Goldpreis steigt aktuell von einem Rekordhoch auf das nächste, und selbst Silber ist zuletzt im Kurs sehr deutlich angezogen.

Diese Situation lässt Investoren aktuell besonders oft auf Minenwerte blicken, denn die Unternehmen profitieren dank eines operativen Hebels von den steigenden Preisen. So steigert sich der Gewinn der Miner überproportional bei gestiegenen Kursen, da die Fixkosten pro produzierter Unze konstant sind, der Verkaufspreis allerdings höher ist.

Diese Aktien bieten jetzt massive Kurschancen

Hinzu kommt, dass viele Minenaktien trotz der aktuell sehr positiven Entwicklung bei den Rohstoffen noch keine großen Kurssprünge vollführt haben. Eine Chance für Anleger hier noch zuzuschlagen und womöglich massiv zu profitieren.

Besonders die folgenden drei Aktien könnten in diesem Kontext noch interessant sein, und die Analysten sehen hier darüber hinaus deutliche Kurschancen:

Barrick Gold (Kurspotenzial laut Analysten: 18 Prozent)

Erster Wert ist der Primus der Goldminenbetreiber Barrick Gold. Das kanadische Unternehmen konnte an der Börse auf Sicht eines Jahres bereits um 30 Prozent zulegen, hat aber laut Analystenkonsens noch 18 Prozent an Kurspotenzial.

Hinzu kommt Barricks zweiter (wenngleich kleinerer) Geschäftsbereich, in dem man sich auf das Industriemetall Kupfer konzentriert. Wegen der hohen Nachfrage und dem niedrigen Angebot nach dem Rohstoff besteht hier ebenfalls Aufwärtspotenzial.

Sandstorm Gold (Kurspotenzial laut Analysten: 25 Prozent)

Wer etwas diversifizierter in den Bereich Goldmining investieren möchte, der kann einen Blick auf Sandstorm Gold werfen. Das Unternehmen kauft Lizenzrechte an Goldprojekten weltweit und erzielt so regelmäßige Einnahmen.

Aktuell sehen die Analysten bei dem 1,8 Milliarden US-Dollar schweren Unternehmen noch 25 Prozent Kurspotenzial.

Pan American Silver (Kurspotenzial laut Analysten: 15 Prozent)

Wer lieber auf Silber setzen möchte, der kann einen Blick auf Pan American Silver, einen der größten Minenbetreiber für diesen Rohstoff werfen. Aktiv ist das Unternehmen vor allem in Mittel- und Südamerika, trotz des Litstings und Hauptsitzes in Kanada.

Aktuell sehen die Analysten für den Wert rund 15 Prozent an Aufwärtspotenzial. Sollte der Silberpreis im Zuge seines aktuellen Ausbruchs nach oben noch weiter steigen, könnte hier sogar noch mehr Potenzial drin sein.

Lesen Sie auch:

Günstige Dividendenaktien mit bis zu 8% Ausschüttung – Hier gibt es noch Schnäppchen für Anleger

Oder:

Höchste Zinsen für das Tagesgeld in Deutschland – Bei dieser beliebten Bank gibt es sie jetzt