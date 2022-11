Zuletzt war es still geworden um die Edelmetalle Gold und Silber. Umso überraschender kam jetzt der Ausbruch der Edelmetall. Wie hoch Gold und Silber jetzt steigen können.

Im Jahr 2022 steht bei Gold noch ein Abschlag von 6,3 Prozent zubuche und bei Silber von 7,9 Prozent. Dennoch konnten die beiden Edelmetalle in den vergangene Tagen steigen und dabei wichtige Marken im Chart zurückerobern. Doch woher kam dieser Turnaround? Dazu schreibt das US-Anlegermagazin Barron's: "Die Bewegungen der Edelmetalle fielen mit gegenläufigen Bewegungen des US-Dollars zusammen. Rohstoffe, die in der Währung bewertet werden, sind in Dollar mehr wert, wenn der Greenback schwächelt, und umgekehrt."

Aktuell ist der US-Dollar-Index noch mit 14 Prozent in diesem Jahr im Plus. Doch in den vergangenen Tagen verlor er rund 2,5 Prozent und befeuerte somit die Rally bei Gold und Silber.

Weil der US-Dollar zuletzt deutlicher verlor, konnten Gold und Silber gewinnen.

So hoch kann es jetzt beim Goldpreis gehen

Wie Anleger im Chart sehen können, konnte der Goldpreis den Abwärtstrend, der im März 2022 begann, erfolgreich beenden. Der Preis brach aus der Abwärtstrendlinie aus, testete sie sogar und stieg dann weiter an. Dies ist ein klar bullisches Zeichen. Nun dürfte der Goldpreis bis zur 200-Tage-Linie bei etwa 1.800 Dollar steigen und dort den Ausbruch wagen. Anleger müssen aber damit rechnen, dass der Kurs hier erst nochmal abprallt. Gelingt auch hier der Ausbruch, so sind insgesamt rund 10 Prozent Rendite mit Gold in kurzer Zeit bis zur Marke von 1.900 Dollar möglich.

So sieht es beim Silberpreis aus

Bei Silber sieht das Chartmuster nicht so klar aus, wie beim Bitcoin, doch der Silberpreis ist sogar schon an der 200-Tage-Linie. Hier wurde der Kurs zunächst zurückgewiesen, doch weitere Ausbruchsversuche dürften folgen. Gelingt der Sprung über den gleitenden Durchschnitt, so kann es bei Silber schnell bis auf 23,90 Dollar gehen.