Das Interesse nach Gold und Silber ist in den vergangenen Monaten wieder deutlich angezogen. Nachdem beide Edelmetalle für einen Großteil von 2022 eine sehr enttäuschende Performance abgeliefert hatten. Aber welche Chancen bieten sich jetzt hier?

2000 US-Dollar sind schon lange durchbrochen bei Gold und auch bei Silber sieht es seit einigen Wochen äußerst positiv für Anleger aus. Aber wie kann es jetzt für die beiden Edelmetalle weitergehen?

Bankenkrise beflügelt Gold und Silber

Der wesentliche Faktor für den Anstieg der Edelmetalle in den vergangenen Wochen waren freilich die Verwerfungen im Bankensektor, primär in den USA, und den darauffolgenden Vertrauensverlust durch die Anleger.

Allerdings scheint hier wieder etwas Ruhe eingekehrt zu sein und selbst wenn eine Bankenkrise noch mal in der Form von 2008 vorliegen würde, würde sich das eher negativ auf den Goldpreis auswirken. Hintergrund ist die Not der Banken, bei steigenden Kundennachfragen nach ihren Einlagen, Liquidität zu schaffen. Denn dadurch gibt es einen Verkaufsdruck auf alle Assets, auch Gold.

Diese Kurschancen gibt es

Die Bankenkrise dürfte also nicht erneut zum Kurstreiber der Edelmetalle werden, weshalb viele Marktteilnehmer bei den Edelmetallen nach den positiven Kursbewegungen, erstmal eine Konsolidierung erwarten. Trotzdem gibt es einen Faktor, der Gold und Silber weitere Kurschancen geben könnte.

Dabei geht es vor allem um die Inflation und die Zinsen. Erstere ist in den USA erneut stark zurückgegangen, wenn auch die Kernrate stabil blieb, was für einigen Unmut sorgte. Trotzdem gehen als Folge dessen einige Marktteilnehmer jetzt von einem Ausbleiben der Zinserhöhung durch die Fed am 2. und 3. Mai aus, was definitiv eine Rally bei den Edelmetallen auslösen dürfte.

Gold und Silber im Chart

Mit einem Blick auf den Chart allerdings könnte es mit einer Rally bis zu der Veröffentlichung der Fed-Zinsentscheidung schwierig werden. So deutet bei Gold vieles auf eine Konsolidierung hin, während Silber den massiven Widerstand bei 27 US$ ins Visier nehmen muss, wobei ein Scheitern vermutlich ebenfalls einen Abverkauf zur Folge hätte.

Grundsätzlich sind beide Edelmetalle deswegen für Anleger aktuell wenig interessant, es sei denn sie spekulieren auf die Zinsen. Denn weder sind Gold und Silber jetzt günstig zu haben, noch bieten sich sehr kurzfristig massive Kurspotenziale. Investoren sollten sich deswegen besser mit einem Limit auf die Lauer legen und auf günstigere Kurse hoffen.

Lesen Sie auch: Morningstar empfiehlt diese 10 meistgekauften Aktien mit Dividende und Burggraben