Das US-Analysehaus Morningstar hat 10 Burggraben-Aktien identifiziert, die von Fondsmanagern am häufigsten gekauft werden und zudem gute Dividenden aufweisen. Auf welche Aktien Anleger setzen können.

Morningstar ist dafür bekannt, die besten Burggraben-Aktien der Welt zu identifizieren. Der Gedanke dahinter: Ein Burggraben ist so ein starker Vorteil im Geschäftsmodell, dass das Unternehmen kaum Konkurrenz hat, die Preise so setzen kann wie es will, dadurch viel Geld verdient und somit an der Börse erfolgreich ist. Nun durchforstete Morningstar seine Datenbank nach Aktien, die sowohl einen Burggraben aufweisen, die mehr Dividendenrendite bieten als der S&P 500 (aktuell 1,74 Prozent) und die von den Morningstar-Fondsmanagern am meisten in Produkten gehalten werden. Heraus kam folgende Liste von 10 Dividenden-Aktien:

10 Aktien mit guten Dividenden, die Morningstar empfiehlt

Nun geht es aber nicht nur um die Höhe der Dividende, sondern vor allem darum, wie oft diese Dividenden-Aktien in den Produkten der Morningstar-Fondsmanager auftauchen. Und hier nimmt die US-Bank Wells Fargo die Pole Position ein. Denn das Papier ist in 15 Produkten enthalten und damit der alleinige Spitzenhalter. Zudem wurde die Wells Fargo-Aktie auch noch zuletzt von vier Fonds zugekauft. Das Morningstar Rating ist mit fünf von fünf Sternen ebenfalls überragend und die Dividendenrendite von 3,05 Prozent nicht schlecht.

Auf Rang zwei kommt mit der Bank of America eine zweite Bank-Aktie. Diese befindet sich in 14 Produkten und wurde zuletzt zwei Mal nachgekauft. Die Dividendenrendite ist mit 3,13 Prozent sogar noch etwas höher als bei Wells Fargo, doch Morningstar vergibt für diese Dividenden-Aktie "nur" vier Sterne.

Mit drei Sternen schaffte es Texas Instruments auf Platz 3. Die Texaner sind in 13 Produkten vertreten und wurden vier Mal nachgekauft. Zwar ist die Dividendenrendite mit 2,72 Prozent etwas geringer, doch Morningstar bescheinigt auch der Aktie von Texas Instruments einen Burggraben.

Auch diese Dividenden-Aktien empfiehlt Morningstar

Daneben dürften Anleger auch selbst oft PepsiCo im Depot haben, welche hier auf Rang 10 geführt wird. Aber immer noch neun Produkte setzen auf die Brause- und Snack-Aktie mit einer Dividendenrendite von 2,63 Prozent.

Die einzige andere 5-Sterne-Aktie von Morningstar in dieser Auflistung ist dabei das Papier von Comcast. Das Telekommunikations-Unternehmen bietet momentan eine Dividendenrendite von 3,00 Prozent und befindet sich in 10 Produkten.

Neben den anderen Schwergewichten wie Johnson & Johnson, UPS oder The Home Depot und Procter & Gamble erscheint EOG Resources klein und unbekannt. Dabei ist das US-Erdöl und Erdgas-Unternehmen ebenfalls attraktiv bewertet, bekommt drei Sterne von Morningstar und zahlt eine Dividendenrendite von 2,99 Prozent. Allerdings ist dieser Wert der einzige, der nur einen Narrow Wide Moat hat. Bedeutet: Dies ist nicht schlecht, aber noch etwas ausbaufähig um ein komplettes Burggraben-Unternehmen zu werden.

