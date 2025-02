Der Goldpreis hat kürzlich schon wieder ein neues Rekordhoch markiert, und das trotz der allgemein sehr chaotischen Lage an den Märkten. Das treibt das Edelmetall jetzt an und DAS könnte dafür sorgen, dass es mit dem Kurs bald noch viel höher gehen könnte.

Durch den von Donald Trump begonnenen Zollkrieg spitzt sich die weltweite politische Unsicherheit immer weiter zu. Kein Wunder also, dass das Krisen-Asset Gold dadurch einen massiven Aufschwung erlebt und gestern erneut in Euro und US-Dollar ein Rekordhoch erreicht hat.

Gold mit neuem Rekord im Börsenchaos

Doch die Zölle sind nicht die einzigen Faktoren, die die Preise von Gold treiben. Auch potenzielle Auswirkungen der Handelsbeschränkungen haben bereits Effekte auf den Edelmetallpreis.

So wird aktuell massiv Gold von der Londoner Börse nach New York verlagert, wo die Kurse höher gehandelt werden. Dies führt zu Ungleichgewichten und zu einer Verknappung der Bestände in London, woraus Experten die Ursache für weiter steigende Preise schließen.

Zudem steigt die Investmentnachfrage nach Gold zunehmend an. Laut Daten des World Gold Council befindet sich der Bedarf auf einem Vierjahreshoch. Besonders interessiert sind die Käufer dabei an Barren und ETFs, was die Preise zusätzlich steigen lässt.

Treibt das den Goldpreis noch weiter nach oben?

Doch tatsächlich könnte der Goldpreis noch lange nicht am Pieck angekommen sein. Denn ein Faktor könnte den Preis noch weiter antreiben, und das sind die Notenbanken.

Diese haben 2024 das Edelmetall durch massive Käufe nach oben getrieben, speziell um sich unabhängiger vom US-Dollar zu machen. Dieses Muster könnte sich angesichts der globalen Handelskriege der USA jetzt fortsetzen.

Louise Street, leitende Marktanalystin beim World Gold Council, schrieb dazu: „Wir erwarten, dass im Jahr 2025 die Zentralbanken weiterhin das Zepter in der Hand behalten und Gold-ETF-Investoren in den Kampf einsteigen, insbesondere wenn wir niedrigere, wenn auch volatile Zinssätze sehen.“

Wenn Sie übrigens wissen wollen, was andere Experten für den Goldpreis erwarten, dann werfen Sie einen Blick auf diesen Artikel: Gold-Rallye bleibt aus, aber dieser Rohstoff bietet jetzt massive Chancen, prognostizieren Analysten