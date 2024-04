Gold und Silber liegen aktuell voll im Trend. Doch was ist die beste Möglichkeit für Anleger, jetzt in die Edelmetalle zu investieren? Diese Möglichkeiten sollten Sie jetzt in Betracht ziehen:

Die Aufmerksamkeit gegenüber Gold als Investment hat in Deutschland durch das Erreichen neuer Allzeithochs drastisch zugenommen und immer mehr Anleger beabsichtigen ihrem Portfolio Edelmetalle beizumischen. Allerdings stellt sich dabei die Frage: Wie auf bestem Weg in Silber und Gold investieren?

In Silber und Gold investieren: Die Grundsatzfrage nach der Lagerung

Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, in Silber und Gold zu investieren. Einerseits besteht die Möglichkeit, die Edelmetalle physisch zu erwerben und selbst zu verwahren oder diese andererseits mit einem börsengehandelten Zertifikat abzubilden.

Bei beiden Varianten gibt es vor und Nachteile wie Lagerkosten, zu beachtende Steuern und möglicherweise anfallende Sicherheitsrisiken. Aus diesem Grund lohnt es sich auf beide Varianten einen Blick zu werfen, da die Entscheidung für Anleger häufig sehr individuell ist.

So können Anleger am besten in Gold investieren

Für Anleger, die in physisches Gold investieren wollen, ist der Erwerb denkbar einfach. Auf Vergleichsplattformen wie Gold.de gibt es eine große Auswahl von Anbietern, die Barren, Münzen & Co. teilweise enorm nah am Spot-Preis anbieten. Zusätzlich fällt auf die Käufe keine Mehrwertsteuer und auf die Verkäufe keine Abgeltungsteuer nach einem Jahr Spekulationsfrist an.

Eine Alternative zur Verwahrung in Eigenregie ist der Kauf einer Inhaberschuldverschreibung, die mit der entsprechenden Menge Gold besichert ist und eine Möglichkeit zur Auslieferung aufweist. Denn unter diesen Umständen sind die Produkte steuerlich mit physischem Gold gleichgestellt. Allerdings fallen bei Produkten wie Euwaxx Gold II oder Xetra-Gold Verwaltungsentgelte an.

So können Anleger am besten in Silber investieren

Das physische Investment in Silber ist für viele Anleger nicht attraktiv. Zwar sind seit 2024 wieder Käufe von differenzbesteuerten Münzen möglich, doch das Edelmetall benötigt einige besondere Aufmerksamkeit (Pflege, Schutz vor Licht etc.) und wird zusätzlich zumindest in kleinen Mengen (Münzen) zu hohen Aufschlägen zum Spot-Preis gehandelt. Immerhin sind dafür die Verkäufe nach einem Jahr Spekulationsfrist von der Abgeltungssteuer befreit.

Dementsprechend setzen Anleger gerne auf Inhaberschuldverschreibungen wie den iShares Physical Silver ETC (WKN: A1KWPR). Durch diesen sparen sich Anleger, Lageraufwand und Mehrwertsteuer beim Kauf. Allerdings fallen bei diesen Produkten Verwahrungsentgelte und im Falle eines Verkaufes Abgeltungssteuer an.

