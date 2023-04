Die Inflation in den USA ist im März erneut gesunken. Doch wie reagieren die Aktien an den wichtigen Börsen wie Nasdaq, Dow Jones, DAX und Co? Und was machen Gold, der Euro und Kryptowährungen?

Die Inflation in den USA hat im März deutlich nachgelassen. Die Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen sank auf 5,0 Prozent, von 6,0 Prozent im Februar, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten hatten 5,2 Prozent erwartet. Die US-Notenbank Federal Reserve kann das Abebben der Inflationswelle nach einer Serie von Zinserhöhungen als Etappensieg feiern. Doch macht ihr die hartnäckig hohe Kern-Inflation zu schaffen, bei der die schwankungsanfälligen Preise für Energie und Lebensmittel herausgerechnet werden. Diese stieg im März auf 5,6 Prozent von 5,5 Prozent im Februar.

Diese Entwicklung gilt als Alarmzeichen, da der Preisauftrieb somit offenbar schon weite Bereiche der Wirtschaft erfasst hat und sich zu verfestigen droht. Die US-Währungshüter um Notenbankchef Jerome Powell müssen nun entscheiden, ob sie die Zinsen Anfang Mai weiter erhöhen oder aus Rücksicht auf die Konjunktur und mögliche Rezessionsrisiken eine Pause einlegen. Die Zentralbank hat die Zinsen binnen Jahresfrist von nahe null auf eine Spanne von 4,75 bis 5,00 Prozent nach oben getrieben, um die hohe Inflation einzufangen und den heiß gelaufenen Arbeitsmarkt abzukühlen.

So reagieren die Aktien an den Börsen

Am Mittwoch tat sich an der Börse zunächst nicht viel. Mit Spannung warteten die Anleger auf die Inflationszahlen aus den USA.

Vor der Verkündung, notierte der DAX fast unbewegt bei knapp unter 15.700 Punkten. Nach den Inflationszahlen schoss der Index in einer ersten Reaktion nach oben. Der DAX sprang um ein Prozent auf über 15.800 Punkte. Bis 15 Uhr nahmen Anleger wieder ein paar Gewinne mit. Der deutsche Leitindex sank auf plus 0,5 Prozent und 15.730 Zähler. Bis 16 Uhr sank der DAX auf nur noch plus 0,3 Prozent. Viele Anleger scheinen dem Braten noch nicht ganz zu trauen und fürchten weitere böse Nachrichten wie eine Rezession oder weitere Verwerfungen.

Die US-Börsen zeigten sich ganz minimal positiv vor den Zahlen. Danach stieg der Dow Jones, der S&P 500 und die Nasdaq deutlich. Dow und S&P 500 liegen vor US-Börsenstart jeweils 0,7 Prozent im Plus. Die Nasdaq sogar 0,9 Prozent. Bis 16 Uhr sank der Dow auf plus 0,45 Prozent, der S&P 500 auf plus 0,3 Prozent und die Nasdaq gab alle Gewinne wieder ab.

In den USA gehen Experten nämlich dennoch davon aus, dass die Zinsen nochmal um 0,25 Prozentpunkte angehoben werden, bevor endgültig Schluss ist. In einer ersten Reaktion hatten die Märkte wohl gehofft, dass die Zinsen gar nicht mehr weiter steigen.

Gold und Silber waren vor den Inflationszahlen leicht positiv rund 0,2 Prozent jeweils im Plus. Danach schoss Gold auf plus 1,0 Prozent und Silber sogar auf plus 2,2 Prozent. Bis 16 Uhr gaben die beiden Edelmetalle alle Gewinne wieder ab.

Der Euro zeigte sich vor den Zahlen 0,1 Prozent im Plus gegenüber dem Dollar. Nach der geringen Inflation in den USA schoss der Euro um 0,6 Prozent auf fast 1,10 Dollar hoch. Wenn die Zinsen in den USA nicht mehr weiter steigen, im Euroraum aber vermutlich schon, dann wird der Euro gegenüber dem US-Dollar stärker. Bis 15 Uhr gab der Euro ein paar Gewinne ab, notiert aber noch 0,45 Prozent im Plus. Um 16 Uhr notiert der Euro 0,54 Prozent im Plus.

Die Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum zeigten sich nach stärkeren letzten Tagen heute erst etwas schwächer. Beide verloren rund ein Prozent. Direkt nach der Information über die niedrige Inflation schossen Kryptowährungen ins Plus. Danach gaben sie wieder ein bisschen ab und notieren gegen 15 Uhr leicht im Minus. Gegen 16 Uhr ist der Bitcoin genau ein Prozent im Minus und Ethereum 0,65 Prozent.

(Mit Material von Reuters)