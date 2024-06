Kursziel 200.000 US-Dollar haben diese Top-Analysten für den Bitcoin ausgerufen und erwarten einen Anstieg der Kryptowährung von 227 Prozent bis in das kommende Jahr hinein. Doch ist das nur eine irre Prognose oder tatsächlich realistisch? Und was bedeutet das für andere Kryptowährungen wie Ethereum?

Bitcoin und andere Kryptowährungen haben sich in den vergangenen Tagen und Wochen sehr schwach gezeigt. Der Effekt des Halvings scheint bisher verpufft und selbst bei Ethereum ging es trotz der Aussicht auf die Zulassung der Spot-ETFs um minus zehn Prozent im vergangenen Monat nach unten.

Doch laut dem Analystenhaus Bernstein sollten sich Anleger von dieser Entwicklung nicht verunsichern lassen, denn Kryptowährungen und insbesondere dem Bitcoin steht laut den Experten großes bevor.

Irre Prognose: Bitcoin steigt bald +227%!

Denn wie Bernstein prognostiziert, wird der Preis von Bitcoin im Jahr 2025 ein neues Hoch bei 200.000 US-Dollar erreichen, was einer Steigerung um 227 Prozent entspricht.

Die Ursache dafür: Institutionelles Kapital soll weiter in Bitcoin über die ETFs fließen. Laut Bernstein dürfte sich das Volumen binnen der kommenden zwölf bis 18 Monate von aktuell 60 Milliarden US-Dollar auf 190 Milliarden US-Dollar ausdehnen. Dies dürfte sieben Prozent der Marktkapitalisierung entsprechen und den Preis kräftig, bis auf das anvisierte Niveau, antreiben.

Das machen andere Kryptowährungen wie Ethereum bei einem solchen Anstieg

Doch nicht nur für den Bitcoin wäre diese Entwicklung positiv. Die Mutter aller Kryptowährungen dürfte auch den Rest des Sektors nach oben treiben, was man bereits in anderen Bullenphasen beobachten konnte.

Eine Sonderrolle mit einer Chance zur Outperformance könnte dabei Ethereum einnehmen, denn die zweitwichtigste Kryptowährung steht ebenfalls vor der Zulassung von Spot-ETFs. Kommen diese, könnte hier der Effekt des institutionellen Kapitals noch stärker wirken.

Wie realistisch ist ein Bitcoin-Preis von 200.000 US-Dollar?

Doch angesichts dieser Preisprognose von Bernstein müssen sich Anleger die Frage stellen: Wie realistisch ist ein Bitcoin Preis von 200.000 US-Dollar?

Zunächst einmal muss man konstatieren: Gar nicht so unwahrscheinlich, besonders mit Blick auf die Returns, die Bitcoin und andere Kryptowährungen in der Vergangenheit geliefert haben. Allerdings müsste schon eine massive Rallye losbrechen, für die es momentan an Anzeichen fehlt.

Immerhin: Der Halving-Algorithmus der Sequenz der Performance legt eine solche Entwicklung tatsächlich nahe (mehr dazu hier). Aufgrund der Volatilität des Assets sollten gerade kurzfristige Anleger aber trotzdem nicht mit einem solchen starken Anstieg rechnen, um nicht enttäuscht zu werden. Langfristig sind die Aussichten für Bitcoin weiter positiv,

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.