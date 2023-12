Wird es Zeit, nun wieder Bitcoin zu kaufen? Die Top-Experten von Berenberg sehen die Kryptowährung bis 2025 bei 150.000 Dollar. Mit diesen Aktien profitieren Sie größtmöglich mit

2023 war ein relativ gutes Jahr für Kryptowährungen. Gerade, da am Jahresanfang mehrere Bankenzusammenbrüche die Anleger schockierten und das Vertrauen in das Finanzsystem alles andere als stabil war, wandten sich immer mehr von ihnen Kryptowährungen zu. Allein der Bitcoin konnte deutlich über 100 Prozent zulegen.



Doch wie „TipRanks“ berichtete, liegt der große Anstieg erst noch vor uns. Denn die Experten von Berenberg sehen einen neuen Bullenzyklus und prognostizieren der Kryptowährung bis 2025 einen Preis von 150.000 Dollar.

Bitcoin bei 150.000 Dollar – das steckt dahinter

So hieß es vom Bernstein Analysten Gautam Chhugani: „Vielleicht mögen Sie Bitcoin nicht so sehr wie wir, aber eine nüchterne Betrachtung von Bitcoin als Ware deutet auf eine Wende im Zyklus hin", so der Experte. „Eine gute Idee ist nur so gut wie ihr Timing - von der SEC zugelassene ETFs der weltbesten Vermögensverwalter (BlackRock, Fidelity und andere) scheinen unmittelbar bevorzustehen. Die 'Halbierung' von Bitcoin (BTC wird alle 4 Jahre halbiert) ist für den 24. April geplant."

Chhugani rechnet daher bis Mitte 2025 mit einem Anstieg auf 150.000 Dollar. „Ein erfolgreicher Bitcoin-Miner", so der Experte, „ist eine Möglichkeit, sich mit hohem Beta zu engagieren." Heißt: Auf Unternehmen setzen, die die Infrastrktur bereitstellen, um Bitcoin-Transaktionen zu validieren und im Gegenzug Bitcoin dafür zu bekommen. Chhugani nennt hier direkt auch Namen.

Auf diese Aktien sollten sie laut dem Experten setzen, um vom Bitcoin-Anstieg zu profitieren

„Wir mögen RIOT mehr als jeden anderen Miner", erklärt der Experte laut TipRanks. „Wir sind der Meinung, dass man im brutalen Spiel des Minings nur gewinnen kann, wenn man sich so positioniert, dass man groß gewinnt und auf der richtigen Seite des Zyklus steht. Es geht darum, sich selbst zu unterstützen, antizyklisch in Kapazitäten zu investieren und dann groß zu gewinnen, wenn sich der BTC-Preiszyklus aufheizt. Wir glauben, dass Riot all das kann."

Und weiter: „Was uns an Riot gefällt, ist, dass es sich auch nicht davon ablenken lässt, einem neuen Trend hinterherzujagen", so Chhugani. „Es hat sich also von jeglichen Schwenks in Richtung KI-Computing oder High Performance Computing ferngehalten. Es investiert wieder in den Aufbau weiterer Bitcoin-Kapazitäten, verhält sich antizyklisch und nutzt den Abwärtsmarkt, um mit den Mining-Herstellern die besten Ausrüstungsverträge auszuhandeln. So hat es die Preise für Mining-Maschinen festgeschrieben, um die Kapazität von heute 10,7 EH/S auf 35 EH/s bis Ende 2025 zu erhöhen. Wir glauben, dass dieser antizyklische Fokus auf Bitcoin ein großer Gewinn sein wird."

Ein weiterer Kandidat sei CleanSpark: „Wir mögen CleanSpark, weil es uns an Riot erinnert, außer dass es sich auf den Bundesstaat Georgia konzentriert und im Vergleich zu Riot noch niedrigere Stromkosten hat, ohne die dynamischen Stromgutschriften, die Riot genießt", so der Experte. „Es konzentriert sich auch auf Self-Mining (Bitcoin über KI), hat eine starke Sichtbarkeit aufgebaut, um die Kapazität bis Ende 2023 zu verdoppeln. Auch hier gibt es keinen Einsatz von Leverage, eine gesunde Liquidität und Gewinne aus jeder Umwälzung bei Hashpower."

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.