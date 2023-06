Am Montag brach der Bitcoin überraschend um rund 5 Prozent ein und auch Aktien der Branche wie Coinbase oder Riot Blockchain stürzten zweistellig. Doch woran liegt dies? Und wie kann das noch weitergehen?

Zum Beginn der Woche zeichnete sich wieder einmal ein Blutbad an den Kryptobörsen ab und auch die an der Nasdaq notierten Blockchain-Aktien gerieten massiv ins Schwanken. Aber was löste den erneuten Kurssturz bei Krypto aus?

Jetzt wird es ungemütlich für Bitcoin und Co.

Hintergrund des schweren Abverkaufes war vor allem eine Nachricht aus den USA. Hier hat die SEC nämlich die weltgrößte Kryptobörse Binance verklagt. Dieser Schritt ist tatsächlich bahnbrechend, doch die Vorwürfe sind ebenso hart.

Konkret hieß es in einem Statement vom SEC-Boss Gary Gensler über den neuerlichen Schritt:

„Mit dreizehn Anklagen behaupten wir, dass Zhao- und Binance-Unternehmen an einem umfassenden Netz aus Täuschung, Interessenkonflikten, mangelnder Offenlegung und kalkulierter Gesetzesumgehung beteiligt waren.“

Binance zieht Bitcoin nach unten

Diese dreizehn Anklagepunkte haben es wirklich in sich. So behauptet die SEC nicht nur, dass Binance KYC-Prozesse gefälscht und umgangen haben soll, um an US-Kunden zu kommen, sondern auch ein ähnliches Verhalten wie FTX an den Tag gelegt haben soll.

In der Anklageschrift heißt es, dass verschwiegen wurde, dass Binance ein System hat, dass „es ihnen erlaubt, Kundenvermögen zu vermischen oder Kundenvermögen nach Belieben umzuleiten, auch an ein Unternehmen, das Zhao gehört“.

In Reaktion darauf, dass die weltgrößte Kryptobörse, deren genauer Standort nicht einmal bekannt ist, nun auch ein Betrug sein könnte, stürzte der Bitcoin fünf Prozent nach unten.

Lesen Sie auch: Gold und Silber oder Bitcoin und Ethereum? Das ist jetzt die bessere Anlage

So geht es jetzt für Bitcoin & Co. weiter

Dies bedeutet aber auch, dass Bitcoin erneut zum Spielball von Nachrichten werden wird, die in den nächsten Monaten rund um Binance kursieren dürften.

In diesem Zusammenhang ist daher zunächst ein Abwärtstrend wahrscheinlich, den überzeugte Anleger zum Kauf nutzen könnten. Vorerst liegt das Kursziel für die Kryptowährung deswegen bei 25.000 US-Dollar. Sollte diese wichtige Unterstützung nicht halten, dann schon bei 23.300 US-Dollar.

Innerhalb kurzer Zeit sind Kryptowährungen zu einer viel diskutierten Anlageform geworden. In dem hochvolatilen Markt waren es bisher allerdings eher die risikofreudigen Anleger, die in Bitcoin und Co investiert waren. Die weltweite Nutzung von Kryptowährungen hat laut UNCTAD während der Covid-19-Pandemie aber exponentiell zugenommen und die Anzahl der Kryptonutzer von aktuell rund 257 Millionen soll bis 2027 auf 350 Millionen ansteigen. Gleichzeitig investieren auch immer mehr Unternehmen in den Kryptobereich.

Grund genug für die Redaktion von BÖRSE ONLINE, jetzt ein entsprechendes Finanzprodukt für kryptointeressierte Anleger in ihre Indexwelt aufzunehmen. Im Best of Krypto Index befinden sich die 10 größten Krypto-Coins, bewertet nach ihrer Marktkapitalisierung. Der Coin mit der größten Marktkapitalisierung ist mit 19 Prozent am höchsten gewichtet, die anderen Indexmitglieder sind mit jeweils 9 Prozent veranschlagt. Ein Rebalancing findet halbjährig statt.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin