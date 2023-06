Aufgrund der steigenden Staatsverschuldung der Vereinigten Staaten sieht Investor Jim Rogers eine Rezession in naher Zukunft. Der Experte verrät aber, bei welchen Anlagen Ihr Geld jetzt sicher ist. Von Valentin Redl

Laut dem legendären Investor Jim Rogers könnte die nächste Rezession noch deutlich schmerzhafter ausfallen, als der Bärenmarkt 2022. Wie Benzinga berichtete, erläuterte Rogers in einem kürzlichen Interview mit Real Vision, warum er so düstere Aussichten auf die Zukunft hat.

Er zieht Parallelen zu der Finanzkrise 2008 und sieht den immensen Anstieg an staatlichen Schulden in den Staaten als Damoklesschwert für die US-amerikanische Wirtschaft. Dieser Schuldenberg explodierte von knapp 10 Billion Dollar im Jahr 2007 auf 31,46 Billion Dollar im April 2023.

„2008 erlebten wir aufgrund zu hoher Schulden einen Bärenmarkt“, so Rogers im Interview. „Schauen Sie aus dem Fenster, seit 2008 ist die Verschuldung überall in die Höhe geschossen.“ Er geht sogar noch weiter: „Es ist eine einfache Aussage, dass der nächste Bärenmarkt der schlimmste in meinem Leben sein wird, weil die Schulden in den letzten 14 Jahren um so unglaubliche Beträge gestiegen sind.“

Geht die USA gerade richtig mit ihren Schulden um? Das sagt Jim Rogers

Rogers verfügt über reichlich Erfahrung darin, die Marktvolatilität zu seinem Vorteil zu nutzen, seit er 1973 die Quantum Group of Funds gründete und diese durch einige wirtschaftliche Krisen managte. Er argumentiert, dass sich Washington statt vorübergehender Schuldendeckelung auf die Bewältigung dieses stetig wachsenden Bergs konzentrieren sollte.

Die Aufnahme neuer Schulden hat Vor- und Nachtteile. Zum einen ermöglicht Sie der Regierung einen Kapitalzuschuss zusätzlich zu Steuereinnahmen. So wird dafür gesorgt, dass Geld vorhanden ist Infrastrukturprojekte, Sozialmaßnahmen, Pandemiebekämpfung und Ähnliches zu finanzieren. Zum anderen begibt sich der Staat in ein Abhängigkeitsverhältnis zum Geldgeber und muss stetig steigende Zinsen bezahlen. Die sprunghaften Preissteigerungen standen im vergangenen Jahr häufig in den Schlagzeilen. Für Rogers ist jedoch eine grassierende Inflation keine Überraschung. "Im Laufe der Geschichte führte die Geldschöpfung oder die Stimulierung der Wirtschaft immer zu Inflation", sagte er gegenüber Real Vision. Als Lösung für Privatinvestoren bietet er an, dass die besten Geldanlegen „reale Vermögenswerte und reale Vermögenswerte sind Rohstoffe".

In diese Rohstoffe sollten Sie Ihr Geld laut Rogers jetzt investieren

Rogers setzt auf Silber und andere Edelmetalle sowie Landwirtschaft. Das mag nicht so aufregend klingen wie künstliche Intelligenz oder Kryptowährung, aber Landwirtschaft ist ein wesentlicher Teil der Wirtschaft und der Gesellschaft.

Der Marktexperte weist darauf hin, dass dieser Bereich bisher kaum Fahrt aufgenommen hat, was zu Wachstumschancen führen könnte.

Milliardäre wie Bill Gates und Thomas Peterffy investieren gleich in amerikanisches Ackerland. Sie müssen dabei selbst kein Landwirt sein, um in diesen Markt einzusteigen. Es gibt börsennotierte Immobilieninvestmentgesellschaften (REITs), die sich auf landwirtschaftliches Land spezialisiert haben. Und wenn Sie die Volatilität im Zusammenhang mit öffentlich gehandelten REITs nicht mögen, gibt es auch Plattformen, die es Privatpersonen ermöglichen, direkt in landwirtschaftliche Vermögenswerte über den privaten Markt zu investieren.

Nahrungsmittel sind unverzichtbar. Weil das für jedermann gilt, zeichnet sich die Branche als stabil aus und hängt weniger als viele andere Sektoren von der konjunkturellen Entwicklung ab. Schließlich müssen die Konsumenten auch in Zeiten der Rezession etwas essen, aber müssen sich nicht unbedingt ein neues Auto kaufen. Deswegen schwanken Aktien aus den Bereichen Agrar und Nahrung oft weniger als der Gesamtmarkt. Und weil allein schon durch die stetig wachsende Menschheit der Bedarf an Lebensmitteln zunimmt, bleibt auch die Branche im Wachstumsmodus. Der von €uro und von BÖRSE ONLINE konzipierte Index Agrar und Nahrung setzt breit gestreut auf diesen Bereich.