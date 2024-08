Auch die Kryptowährungen hat es im Börsen-Crash am Anfang der Woche hart erwischt. Wie schnell kann jetzt eine Erholung erfolgen und warum dürfte Bitcoin erstmal deutlich besser performen als Altcoins wie Ethereum, Solana und Co.?

Um insgesamt 30 Prozent war der Bitcoin in den vergangenen 14 Tagen gefallen - und dies hatte schon vor dem Nikkei-Crash am Montag begonnen. Vom Tief erholte sich der Bitcoin allerdings auch schon wieder um 16 Prozent. Aber nun steht direkt ein Todeskreuz an. Doch warum dürfte die Kryptowährung Nummer Eins jetzt erstmal viel besser performen als etwa Ethereum oder Solana?

Bitcoin: Besser als Ethereum und Solana?

Dies hat einen einfachen Grund: Der Bitcoin befindet sich unter der 200-Tage-Linie. Und immer, wenn der Bitcoin sich unter der 200-Tage-Linie befindet, performt er besser als die Altcoins. Das muss nicht heißen, dass Bitcoin jetzt steigt. Er kann auch fallen. Aber in diesem Fall würden wohl die allermeisten Altcoins (natürlich nicht alle) noch stärker fallen als der Bitcoin.

Dies hat etwas damit zu tun, dass Bitcoin als der Standard angesehen wird. Und wenn es dem Standard der Kryptowährungen nicht gut geht, dann geht es den Altcoins erst recht nicht gut. Ablesen kann man das etwa an der Bitcoin-Dominanz. Also wie viel macht der Bitcoin vom gesamten Kryptomarkt aus. Und während der Bitcoin ja bekanntlich deutlich fiel, stieg die Dominanz von 54 Prozent auf 57 Prozent.

Aufpassen müssen Anleger aber auch jetzt beim Bitcoin. Zwar steigt die Kryptowährung Nummer Eins heute stark, doch in den nächsten Tagen gibt es ein Todeskreuz (dann fällt die 50-Tage-Linie unter die 200-Tage-Linie). Gut ist das in der Regel nicht.

Doch was bedeutet das nun für den Bitcoin und vor allem für die Altcoins wie Ethereum und Solana?

Ethereum und Solana verkaufen und in Bitcoin umschichten?

Insgesamt ist die Lage bei den Kryptowährungen jetzt kompliziert. Charttechnisch sieht die Lage nämlich verheerend aus und Anleger sollten aktuell vorsichtig sein. Denn die 200-Tage-Linien wurde bei praktisch jeder Kryptowährung gerissen und die meisten befinden sich in einem Bärenmarkt.

Aber: Das waren für risikofreudige Anleger meistens die allerbesten Zeitpunkte, um tranchenweise oder per Sparplan in den Markt einzusteigen und Bitcoin zu kaufen. Denn das Potenzial ist jetzt groß. Die Korrektur muss noch nicht vorbei sein, doch wenn die Zinsen im September gesenkt werden und dann ein Zinssenkungszyklus beginnt, wonach es aktuell aussieht, dann dürften Bitcoin, Ethereum, Solana und Co deutlich steigen.

Zudem sank in den vergangenen Tagen auch der DXY - der Dollar-Index. Dort wird der US-Dollar gegen fünf wichtige Währungen gewichtet. Fällt der Dollar, so steigen meist die Kryptowährungen. Hier gibt es jetzt also einiges an Comeback-Potenzial für Bitcoin, Ethereum und Solana.

Aktuell sollten Anleger sich auf den Bitcoin konzentrieren, bis dieser wieder über der 200-Tage-Linie notiert. Erst dann empfiehlt es sich wieder auch in Altcoins wie Ethereum und Solana einzusteigen.

Wer aber nicht alle Coins einzeln kaufen will, der kann jetzt gebündelt auf unser Zertifikat auf den BÖRSE ONLINE Best of Krypto Index setzen, in welchem sich neben einem großen Anteil Bitcoin auch Ethereum, Solana und sieben weitere Altcoins befinden.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum, Solana.

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.